Filmy, ktoré bodovali aj v zahraničí. Týždeň slovenského filmu prinesie snímky nominované na cenu Slnko v sieti

Priestor dostanú aj krátke formáty

Diskusie o animácii, hranom aj dokumentárnom filme

Pocta Miloslavovi Lutherovi

Prístupnejší aj pre zrakovo a sluchovo znevýhodnených

19.4.2025 (SITA.sk) - Jedenásty ročník Týždňa slovenského filmu opäť prinesie filmy nominované na národnú filmovú cenu Slnko v sieti . Ako informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) , prehliadka nominovaných filmov sa bude konať od 22. do 27. apríla. Diváci si počas neho budú môcť pozrieť desať dlhometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných filmov. Pôjde o filmy, ktoré boli v distribúcii vlani a mali aspoň jednu nomináciu na ceny Slnko v sieti za rok 2024."Ide o hrané filmy Ema a smrtihlav Ivety Grófovej, Miki Jakuba Kronera, Smršť Petra Bebjaka, Spiaci účet Miloslava Luthera, Vlny Jiřího Mádla a Vojna policajtov Rudolfa Biermanna. Ďalej sa premietnu dokumentárne diela Architektúra ČSSR 58 – 89 Jana Zajíčka, Prezidentka Mareka Šulíka a Wishing on a Star Petra Kerekesa a animovaná snímka Keď život chutí Kristiny Dufkovej," informuje SFÚ.Pripravených je aj päť krátkometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré získali nomináciu. Diváci sa môžu tešiť na Ahoj leto Martina Smatanu a Veroniky Zacharovej, Free the Chickens Matúša Vizára, Oči plné piesku Juraja Janiša, Spoveď Rebeky Bizubovej a Tak zajtra Hannah Dale, ktoré budú uvedené v pásme Kraťasy roka 2024."Rok 2024 v slovenskej kinematografii bol najúspešnejším v ére samostatnosti. Na slovenské filmy prišlo 1 505 768 divákov a hrubé tržby po prvý raz prekonali 10 miliónov eur," skonštatoval programový dramaturg Týždňa slovenského filmu Miro Ulman."Medzi nominované filmy na Slnko v sieti sa dostali nielen divácke hity, akými boli Miki, Vlny alebo Vojna policajtov, ale napríklad aj film Spiaci účet laureáta Slnka v sieti za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre Miloslava Luthera, ktorý získal sedem nominácií. Prezidentka sa stala tretím divácky najúspešnejším dokumentom v ére samostatnosti, Wishing on a Star súťažil v Benátkach a Architektúra ČSSR 58 – 89 mala priaznivú odozvu po uvedení na MFF Karlove Vary. Takže slovenský film je zatiaľ v dobrej kondícii a ukazuje sa, že dokážeme nakrútiť nielen divácky príťažlivé tituly, ale aj také, ktoré dokážu zaujať festivalové publikum," dodal.Týždeň slovenského filmu už tradične prinesie aj panelové diskusie venované reflexii hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby Apropo – slovenský film! v koncepcii moderátorky Jeleny Paštékovej. Ako uviedol Ulman, príspevky sa už nevenujú len hodnoteniu a kritike premietaných filmov, ale aj rôznym témam súvisiacim s filmovou tvorbou.Tohtoročné panelové diskusie otvorí stretnutie zamerané na animovaný film. V rámci neho vystúpia publicistka a dramaturgička Žofia Bosáková a programový riaditeľ MF animovaných filmov Fest Anča Jakub Spevák. Ako hosť sa k nim pripojí režisér animovaných filmov a ilustrátor na voľnej nohe Martin Smatana."Na diskusii o hranom filme vystúpia filmová kritička, publicistka a filmová kurátorka Viera Langerová, ktorá prednesie rekapituláciu hranej tvorby za uplynulý rok, a filmová teoretička Zuzana Goleinová, ktorá bude uvažovať o krátkych filmoch, škole a možnostiach debutantov. Hosťom stretnutia bude producent a režisér Rudolf Biermann. Predmetom poslednej diskusie bude dokumentárny film, zúčastní sa na nej prekladateľka a filmová bádateľka Mária Ferenčuhová, ktorá sa pokúsi zodpovedať otázku, či počuť ženský hlas v dokumentárnom filme. Východiskom uvažovania dokumentaristu, publicistu a pedagóga Tomáša Hučka bude Čas, ktorý žijeme 2024. Hostkou diskusie bude strihačka a kultúrna manažérka Alexandra Gojdičová," uvádza SFÚ.Okrem iného si Týždeň slovenského filmu uctí aj režiséra a scenáristu Miloslava Luthera, ktorý tento rok získal cenu Slnko v sieti za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre. V rámci prehliadky bude možné vidieť jeho film Posledný cocktail (1993), ktorý je adaptáciu divadelnej hry Sławomira Mrożka."Túto Mrożkovu hru o moci, strachu a vydieraní v sfére súčasnej politiky si Miloslav Luther zvolil do programu sám," informuje SFÚ. "Posledný cocktail ponúkam nielen symbolicky, ale preto, že je prekvapujúco aktuálny. Mrożkovu absurdnú drámu Veľvyslanec sme v turbulentnej dobe rozpadu Československa vyjadrili v dnes znovu vychytenom dystopickom žánri. Chcem prítomných zaujať a pobaviť filmom, ktorý z mojej tvorby málokto pozná," vyjadril sa samotný Luther.Okrem toho vybral do programu aj dobovú a rodinnú fresku Útek do Budína (2002). "Premietne sa režisérsky zostrih filmu z roku 2006, ktorý na DVD nosiči vydal Slovenský filmový ústav. Diváci si budú môcť pozrieť aj Lutherov film Chodník cez Dunaj (1989), digitálne reštaurovaný na pracovisku Slovenského filmového ústavu – Digitálna audiovízia," dopĺňa SFÚ.Aktuálny ročník Týždňa slovenského filmu prinesie novinku v podobe audiokomentára a deskriptívnych titulkov pre ľudí so zrakovým či sluchovým znevýhodnením, a to ku konkrétnym filmom. Niektoré filmy budú premietané aj s anglickými titulkami."Na filmové predstavenia platí jednotné vstupné tri eurá, vstup na diskusie Apropo – slovenský film! je voľný. Na prehliadku po jej skončení bude nadväzovať v máji Mesiac slovenského filmu, ktorý uvedie všetky slovenské dlhometrážne filmy v kinodistribúcii v roku 2024," uzatvára SFÚ.