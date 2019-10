Európania protestovali proti tureckej ofenzíve v Sýrii

Kurdskí demonštranti protestujú pred sídlom OSN v Bejrúte proti pozemnej vojenskej operácii tureckej armády na severe Sýrie 11. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí v niekoľkých európskych mestách sa v sobotu zapojili do protestov proti tureckej ofenzíve proti kurdským bojovníkom v severovýchodnej Sýrii, píše agentúra AFP.V Paríži sa na protestoch podľa agentúry DPA zišlo až 20.000 odporcov prezidentov Turecka a USA - Recepa Tayyipa Erdogana a Donalda Trumpa - a pokrikovali heslá ako "". Demonštranti niesli zástavy v kurdských farbách zelenej, červenej a žltej. Na banneroch mali nápisy ako "".Protesty na podporu Kurdov sa konali ďalej vo viacerých nemeckých mestách. V Kolíne nad Rýnom prišlo na protest podľa DPA 10.000 účastníkov.Kurdi v sobotu protestovali takisto v cyperskom hlavnom meste Nikózia.," stálo na transparente aktivistov v Nikózii.Podobné protesty proti invázii tureckej armády do Sýrie sa v sobotu konali aj vo Švédsku a Belgicku. Demonštrácia je naplánovaná aj v gréckych Aténach.Fínsko, Nemecko, Nórsko a Holandsko už oznámili, že zastavujú predaj zbraní do Turecka.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.