 Zo zahraničia

02. júna 2026

Europarlament a členské štáty sa dohodli na migračnej reforme. Návratovým centrám už nestojí takmer nič v ceste


Nové pravidlá majú posilniť kontrolu nad tým, kto môže vstúpiť do EÚ, kto môže zostať a kto musí odísť. Európska únia (EÚ) sa v ...



spain_migrants_03816 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Nové pravidlá majú posilniť kontrolu nad tým, kto môže vstúpiť do EÚ, kto môže zostať a kto musí odísť.


Európska únia (EÚ) sa v pondelok dohodla na sprísnení migračných pravidiel, ktoré umožnia zriaďovanie tzv. návratových centier mimo jej územia. Európski zákonodarcovia a členské štáty dosiahli predbežný kompromis v rámci reformy pripravenej pod tlakom na obmedzenie migrácie, čo otvára cestu k jej finálnemu schváleniu.

„Dnešná dohoda ukazuje, že Európa si upratuje vo vlastnom dome vlastný dom,“ vyhlásil eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Nové pravidlá majú podľa neho posilniť kontrolu nad tým, kto môže vstúpiť do EÚ, kto môže zostať a kto musí odísť.

Viac šikany?


Opatrenia, kritizované ľudskoprávnymi organizáciami, umožnia členským štátom zriaďovať centrá mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť presúvaní migranti, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá. Zavádzajú aj prísnejšiu povinnosť spolupráce pri vyhosťovaní a umožňujú tvrdšie sankcie vrátane zadržiavania pre tých, ktorí odmietnu odísť.

„Táto dohoda dá vládam oveľa širšie právomoci zadržiavať a deportovať ľudí,“ uviedla Marta Welanderová z organizácie International Rescue Committee. Podľa nej hrozí normalizácia razií, rozširovanie detenčných zariadení mimo územia EÚ a zvýšené riziko návratu ľudí do krajín, kde im hrozí prenasledovanie či mučenie.

Radosť krajnej pravice


Sprísnenie pravidiel požadovali členské štáty v reakcii na rastúce odmietanie migrácie zo strany verejnosti, z čoho ťaží najmä európska krajná pravica. „Začína sa ére návratov,“ uvítala dohodu skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v europarlamente.

Väčšina opatrení začne platiť okamžite po nadobudnutí účinnosti novej legislatívy, niektoré o rok neskôr. Reformu ešte musia formálne schváliť Európsky parlament (EP) a členské štáty.


Zdroj: SITA.sk - Europarlament a členské štáty sa dohodli na migračnej reforme. Návratovým centrám už nestojí takmer nič v ceste © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ilegálna migrácia Migrácia žiadatelia o azyl
