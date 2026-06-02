Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Kučerka sa pred súd zatiaľ nepostaví, naplánované pojednávanie zrušili
Spolu s expolicajtom prokuratúra podala obžalobu aj na jeho manželku Katarínu. Bývalý vyšetrovateľ Národnej ...
Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián Kučerka sa zatiaľ nepostaví pred súd pre obžalobu z legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ako pre SITA uviedol hovorca Bratislavských súdov Pavol Adamčiak, Mestský súd Bratislava I zrušil na utorok naplánované pojednávanie, keďže zatiaľ nebolo rozhodnuté o sťažnosti voči uzneseniu MS BA I o prijatí obžaloby.
Spolu s expolicajtom prokuratúra podala obžalobu aj na jeho manželku Katarínu. Podľa medializovaných informácií vložila Kučerkova manželka na svoj účet v decembri 2017 dar 350-tisíc eur. Následne si kúpila rodinný dom v hodnote 450-tisíc eur.
Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v auguste 2025 uložil Kučerkovi trest päť rokov domáceho väzenia. V čase od 19:00 do 07:00 v pracovné dni a celé voľné dni a sviatky sa podľa rozsudku musí zdržiavať doma, pričom mal byť monitorovaný elektronickým zariadením. Zároveň sudca Milan Cisárik uložil expolicajtovi aj peňažný trest 91 500 eur.
V prípade, že by ho nezaplatil, sudca určil náhradný trest jeden rok väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže prokurátor sa voči nemu na mieste odvolal. Súd musel rozhodnúť o novom treste pre expolicajta, keďže ten v júni 2024 uspel so žiadosťou o obnovu konania, v dôsledku čoho ŠTS zrušil svoj odsudzujúci rozsudok z marca 2022, ako aj následný verdikt Najvyššieho súdu SR z júla 2023 vo výroku o treste.
Najvyšší súd SR v prípade expolicajta Kučerku, ktorý bol stíhaný za prijímanie úplatku, zmiernil v júli 2023 trest z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd, na 10,5 roka, pričom ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku. Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa vtedy nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde žiadal o azyl z dôvodu podľa neho nespravodlivého politického procesu. Neskôr sa však vrátil na Slovensko.
Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal ešte v marci 2022 bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad na jeden rok.
Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal. Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky, ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Žigu. V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.
Pokiaľ ide o Kučerkovu manželku, generálny prokurátor Maroš Žilinka jej v marci 2025 zrušil ďalšie trvanie dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave. Vznesenie obvinenia prokurátorke zo dňa 4. januára 2021 za úmyselný trestný čin podľa generálneho prokurátora ako také dostatočne odôvodňovalo v počiatočnom štádiu trestného konania dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora, nakoľko bolo nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry.
V rámci posudzovania dôvodnosti ďalšieho trvania dočasného pozastavenia však Žilinka zistil, že prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal na prokurátorku obžalobu až po neprimeranej dobe, konkrétne po 10 mesiacoch od doručenia návrhu vyšetrovateľa na podanie obžaloby. Následne od podania obžaloby 14. decembra 2022 až do marca 2025, teda takmer dva a štvrť roka, na príslušnom okresnom súde nebolo vykonané ani jedno hlavné pojednávanie a nedošlo ani k prečítaniu obžaloby.
Zdroj: SITA.sk - Kučerka sa pred súd zatiaľ nepostaví, naplánované pojednávanie zrušili © SITA Všetky práva vyhradené.
Europarlament a členské štáty sa dohodli na migračnej reforme. Návratovým centrám už nestojí takmer nič v ceste
Europarlament a členské štáty sa dohodli na migračnej reforme. Návratovým centrám už nestojí takmer nič v ceste
Tokio sa pripravuje na príchod tropickej búrky Jangmi, na Okinawe už zranila 9 ľudí a tisíce domácností ostali bez elektriny
Tokio sa pripravuje na príchod tropickej búrky Jangmi, na Okinawe už zranila 9 ľudí a tisíce domácností ostali bez elektriny