Europarlament bude rokovať o návrhu rezolúcie, ktorá odsudzuje zločiny z nenávisti voči LGBTI+

18.10.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament bude tento týždeň rokovať o návrhu rezolúcie, ktorá odsudzuje zločiny z nenávisti voči LGBTI+ ľuďom v Európe. Je reakciou na teroristický útok na LGBTI+ ľudí v Bratislave.Návrh podpredsedu europarlamentu Michala Šimečku Progresívne Slovensko ) na zmenu programu schôdze podporilo 325 z 367 hlasujúcich poslancov a poslankýň.„Slovenská polícia prekvalifikovala tento hrozný čin na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku a pokiaľ viem, je to prvý teroristický čin proti LGBTI+ ľuďom v Európskej únii. Európsky parlament by mal vyslať jasný signál solidarity a toho, že stojí za ľudskými právami všetkých ľudí," uviedol v pléne Šimečka. Európskej únii by sa podľa neho nemal nikto nemal cítiť ohrozený alebo mať menej práv iba pre svoju identitu či sexuálnu orientáciu. Rozprava v pléne za účasti zástupcov Európskej komisie a Európskej rady bude v utorok podvečer v Štrasburgu. O uznesení sa bude hlasovať vo štvrtok.