Slovenka Sylvia Šulíková v Top 20 Miss Intercontinental 2022

Miss Power of Beauty: Venezuela



Best in Swimsuit: Nemecko



Best in National Costume: Honduras



Miss Meraki Model: Česká republika



Miss Congeniality: Kamerun



Miss Photogenic: Salvádor



Miss Sunrise: Holandsko



Miss Popularity: Srí Lanka



18.10.2022 (Webnoviny.sk) - Víťazkou 50. ročníka MISS INTERCONTINENTAL 2022 sa stala 21-ročnáz Vietnamu. Počas piatkového finále v Sharm El Sheikh v Egypte ju korunovala minuloročná víťazka Cinderella Faye Obeñita z Filipín. Zaujímavosťou je, že cesta do Egypta, bola vôbec jej prvou cestou do zahraničia.Prvou vicemiss sa stalaz Portorika, druhou vicemissz Brazílie, treťou vicemissz Nigérie, štvrtou vicemissz Nemecka a piatou vicemissz Venezuely.Slovenskú republiku zastupovala I. Vicemiss Slovensko 2021, 25-ročnáz Bratislavy a po skvelej prezentácii postúpila do. "Som šťastná, že som sa umiestnila v TOP 20. Pre mňa je to výhra a úspech. Som vďačná, že sa mi to podarilo a celá súťaž, prípravy, finále sú neopísateľný zážitok do konca života.", povedala Sylvia Šulíková.Sylviu počas celej prípravy podporoval riaditeľ projektu Miss Slovensko Michael Kováčik a na svoju zverenkyňu je právom hrdý: "Finále Miss Intercontinental som pozorne sledoval a na Sylviu môžeme byť všetci hrdí. Reprezentovala našu krajinu zodpovedne a na úrovni. Som rád, že postúpila do TOP 20. S čistým svedomím môžem povedať, že to mohla vyhrať. Konkurencia bola síce veľká, ale príde mi, že je to častokrát o veľkosti a vplyvu krajín."Súťaže Miss Intercontinental 2022 sa zúčastnilo 74 delegátok z celého sveta a organizátori počas galavečera vyhlásili aj ďalšie špeciálne tituly:Informačný servis