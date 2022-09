Europarlament odklepol pôžičku Ukrajine za päť miliárd eur, podporilo to aj Slovensko

Druhá časť balíka

Rozsiahle škody

15.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok odobrili makrofinančnú pôžičku vo výške 5 miliárd eur s cieľom pomôcť Ukrajine pokryť jej akútne potreby financovania spôsobené inváziou Ruska. V tlačovej správe o tom informoval tlačový atašé EP na Slovensku Ján Jakubov Na tejto podpore sa minulý týždeň dohodli ministri financií Európskej únie . Udialo sa tak počas neformálneho zasadnutia Rady ministrov financií EÚ (ECOFIN) a Euroskupiny v Prahe v dňoch 9. a 10. septembra. Krok podporili všetky členské štáty, vrátane Slovenska, pričom je to druhá časť sľúbeného balíka z mája vo výške deväť miliárd eur. V rámci prvej tranže už bola vyplatená miliarda eur.Európska komisia poskytuje úver vláde v Kyjeve za veľmi priaznivých podmienok. Ako ďalej uvádza tlačová správa EP, predpokladom poskytnutia pomoci je, aby Ukrajina rešpektovala účinné demokratické mechanizmy napriek koncentrácii moci vo výkonnej zložke moci počas vojny.„Potreby vonkajšieho financovania Ukrajiny rýchlo narástli v dôsledku ruskej invázie. Okrem obrovských škôd na cestách, mostoch, továrňach, domoch, nemocniciach a inej fyzickej infraštruktúre krajina takisto stratila prístup na medzinárodné finančné trhy,“ odôvodňuje správa poskytnutie pôžičky.Makrofinančná pomoc je núdzovým zdrojom, ktorý sa poskytuje za veľmi priaznivých podmienok pre krajiny susediace s EÚ, ktoré majú ťažkosti so zaplatením svojich účtov. Celková výška takýchto výhodných úverov EÚ Ukrajine od začiatku vojny by v prípade potvrdenia celého balíka mohla presiahnuť 10 miliárd eur.