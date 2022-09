Hliváka na poste predsedu ÚVO môže vystriedať jeden zo štyroch kandidátov, ich vypočutie prebehne naživo

Otázky cez online prenos

Hlivák navrhol Krajčovičovú

15.9.2022 (Webnoviny.sk) - Štyria uchádzači o post nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) môžu predstaviť dôvody svojej kandidatúry a zámery po prípadnom zvolení začiatkom budúceho týždňa. Ľubomír Kubička, Peter Kubovič , Tomáš Lepieš a Helena Polónyi sa v pondelok 19. septembra dopoludnia zúčastnia na verejnom vypočutí kandidátov na obsadenie funkcie na čele ÚVO po Miroslavovi Hlivákovi, ktorého päťročný mandát sa naplnil.Podujatie organizuje Americká obchodná komora v SR spolu s mimovládnymi organizáciami Nadácia Zastavme korupciu Slovensko.Digital , informovala PR a komunikačná manažérka Americkej obchodnej komory Veronika Yörümez.Výber kandidátov na šéfa ÚVO oficiálne organizuje Úrad vlády SR. Po zverejnení uchádzačov nedávno informoval, že ich verejné vypočutie sa uskutoční najneskôr 23. septembra, pričom položiť im otázky bude môcť aj verejnosť cez online prenos. Odborná výberová komisia má následne odporučiť jedného, resp. viacerých kandidátov vláde a nového predsedu ÚVO má napokon zvoliť Národná rada SR Paralelne prebieha aj výber na dve voľné miesta členov pomaly dosluhujúcej Rady ÚVO menovaných vládou. O zvolenie do odvolacieho orgánu sa uchádzajú kandidáti Roman Hojer, Pavol Líška a Branislav Šarmír.Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra so začiatkom o 9:30 v Zrkadlovej sále úradu vlády. „Otázky bude uchádzačom klásť odborná komisia, zapojiť sa môže aj verejnosť,“ oznámil úrad vlády s tým, že verejné vypočutie bude možné sledovať naživo na jeho profile na sociálnej sieti.Rada ÚVO má mať deväť členov, z nich vláda menuje šiestich externých a traja sú vedúci predstavitelia úradu, pričom jedno miesto podpredsedu je stále neobsadené. Hlivák pred rokom navrhol za podpredsedníčku úradu Zuzanu Krajčovičovú, ale vláda o nej doteraz nerozhodla.„Ide o kvalitnú odborníčku, ktorá by vo vedení tak dôležitého kontrolného orgánu bola pre spoločnosť prínosom. Vždy som kládol dôraz na posilňovanie odbornosti v rozhodovacej činnosti úradu,“ uviedol v lete Hlivák.Zoznamy kandidátov na predsedu ÚVO a členov rady spolu s ich životopismi a projektmi sú zverejnené na vládnom portáli.