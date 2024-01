Europarlament podľa Fica prijme doslova grc proti Slovensku a za všetko viní opozičných poslancov (video)

Návrh novely Trestného zákona

Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry

15.1.2024 (SITA.sk) - Európsky parlament vo štvrtok podľa premiéra Roberta Fica prijme doslova grc proti Slovensku, ktorý naformulovali opoziční slovenskí europoslanci.„Prakticky mlčky pozorujeme, ako poslanci za opozíciu štvú v Európskom parlamente proti Slovensku, ako žiadajú, aby sme boli potrestaní odobratím eurofondov , hoci neviem za čo," vyhlásil Fico vo videu na sociálnej sieti Facebook.Narážal na to, že Európsky parlament bude hlasovať o uznesení, ktoré kritizuje návrh novely Trestného zákona z dielne vlády Roberta Fica Text vyjadruje obavy europoslancov zo schopnosti Slovenska bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy EÚ, ak bude schválená navrhnutá novela Trestného zákona . Upozorňuje na rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry , ktorá sa zaoberá najzávažnejšími trestnými činmi a korupciou, a zároveň zmierňovaním trestov za niektoré majetkové trestné činy.Slovenská opozícia Fica viní z toho, že nerieši skutočné problémy ľudí, ale naopak, rieši prioritne revanš a zabezpečenie beztrestnosti pre seba a svojich ľudí. Premiér vo videu zdôraznil, že Úrad špeciálnej prokuratúry treba zrušiť „aby nemohol v budúcnosti páchať podobné zverstvá, ako sa to dialo v rokoch 2020 až 2023".Osobitne sa chce pozrieť na to, v akom štádiu sú pripravované zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré je podľa neho najväčšou prekážkou podnikania a investovania. „Roboty máme ako na kostole a nemôžeme dovoliť, aby nás vyrušovali nepodstatnými témami," povedal.