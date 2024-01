Fico slovne zaútočil na Sulíka, Šimečku, Matoviča a ďalších. Hovoril o Dubaji, ukradnutých tituloch aj pandémii (video)

Vyhadzovanie štátnych peňazí v Dubaji

15.1.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia sa bude musieť zamyslieť nad tým, či vládnutie orientované výlučne na plnenie programového vyhlásenia a odmietajúce revanš nie je považované opozíciou a médiami za slabosť. Povedal to premiér Robert Fico Smer-SD ) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.Podľa premiéra na Slovensku „zúri demokracia“ a každý si robí a hovorí, čo chce. Vo videu slovne zaútočil na opozíciu od Márie Kolíkovej Richarda Sulíka cez Igora Matovič až po Michala Šimečku. Hovoril o kradnutí vysokoškolských titulov, devastácii verejných financií, vyhadzovaní štátnych peňazí v Dubaji aj kupovaní hlasov Rómov v septembrových parlamentných voľbách „Musíme sa dôsledne pozrieť na COVID a jeho nezvládnutie, 21-tisíc mŕtvych, na nezmyselné nákupy a očkovanie s tragickými vedľajšími dôsledkami. Navrhujem, aby vláda vo štvrtok vymenovala osobitného splnomocnenca, ktorý sa bude touto problematikou zaoberať a predkladať verejnosti relevantné dôkazy,“ povedal premiér.Zároveň uviedol, že vláda prakticky odignorovala fakt, že Igor Matovič hnutie Slovensko ) si kupoval hlasy v rómskych osadách. Podľa neho by mal byť výsledok jeho strany vo voľbách vyhlásený za neplatný a strana by mala vrátiť nielen všetky peniaze do štátneho rozpočtu , ale aj prísť o mandáty poslancov Národnej rady SR