Europarlament rokuje o porazení pandémie. Štefanec stojí za pravidlami, Hojsík by patenty pozastavil

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu sa v stredu 19. mája diskutuje o tom, ako najlepšie poraziť pandémiu a akým spôsobom môže Európska únia (EÚ) pomôcť rozvojovému svetu.Diskusie sú účastnia aj slovenskí europoslanci, ktorých názory na vyriešenie situácie s nedostatkom vakcín a s prípadným pozastavením platnosti patentov na vakcíny sa rôznia. Reakcie europoslancov sprostredkovala Ivana Janíková Stavrovská, tlačová tajomníčka z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Ivan Štefanec (KDH/EPP) sa prikláňa k názoru, že pandémia by sa mala poraziť dodržiavaním pravidiel, teda zachovaním autorských práv. Pomôcť by podľa jeho názoru mohlo rozšírenie výrobných kapacít a zrušenie zákazov na vývoz vakcín z jednotlivých častí sveta.„Z EÚ ide obrovské množstvo vakcín do rozvojového sveta. Polovica z toho, čo sa vyrobí na úrovni EÚ, ide do rozvojového sveta. EÚ pomáha viac ako Spojené štáty americké alebo Ázia,“ konštatuje europoslanec.Štefanec dodal, že na túto tému sú naprieč EP rôzne názory. „V prípade, že by bol väčšinový názor na uvoľňovanie patentov, tak sa táto diskusia bude musieť presunúť na pôdu Svetovej obchodnej organizácie,“ uviedol. Zobrať výrobcom vakcín autorské práva by podľa neho bolo nebezpečným precedensom.Vakcináciu považuje za najrýchlejšiu cestu z pandémie aj Martin Hojsík (PS/RE), je preto podľa neho dôležité, aby sa očkovalo nielen v Európe, ale na celom svete.„Na to potrebujeme rozbehnúť výrobu vakcín v čo najväčšom množstve po celom svete. Dočasné pozastavenie platnosti patentov vakcín nám môže pomôcť,“ tvrdí europoslanec. Podľa neho to však nie je úplné riešenie, pretože výroba vakcín je komplikovaná a je potrebné zabezpečiť ich potrebnú kvalitu.„Ja som zástancom toho, aby sme uvoľňovali tieto patenty, pretože aj tak došlo k tomu, že tie výskumy boli z veľkej časti financované z verejných zdrojov,“ tvrdí Hojsík.EÚ by sa však podľa neho mala vyhnúť situácii, pri ktorej by farmaceutické firmy a priemysel stratili do budúcna záujem investovať do nových vakcín alebo liekov, pretože by sa obávali, že by o patent na ich výrobu opäť prišli.Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) je k pozastaveniu platnosti patentov na vakcíny skeptická. „Skôr sa mi zdá, že dočasným zrušením patentov túto situáciu nevyriešime. Chudobné krajiny by museli mať dostatok ľudského potenciálu, výrobných kapacít, laboratórneho vybavenia a surovín na ich výrobu. Nie je jasné, či by tie kapacity naozaj mali,“ tvrdí.Dodáva, že celú situáciu komplikuje aj otázka duševného vlastníctva, pretože vyrobiť takú vakcínu a prísť s patentom nie je vôbec jednoduché. „Preto si myslím, že racionálnejším riešením by bolo, keby sme ešte viac finančne podporili výrobcov tých vakcín, ktorí by mohli rozšíriť ich výrobu. Vakcíny by sa tak dostávali aj do krajín tretieho sveta,“ uzavrela Nicholsonová.