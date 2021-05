Zásielky z tretích krajín sa budú preclievať zjednodušene, obmedzením je však cena tovaru

Potrebný je elektronický občiansky

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zásielky z tretích krajín s tovarom do 150 eur bez zákazov a obmedzení sa budú od 1. júla tohto roka preclievať zjednodušeným spôsobom. Finančná správa od tohto dátumu spustí nový portál v rámci celoeurópskeho projektu eCommerce.Ako informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Martina Rybanská , zjednodušené preclievanie bude podmienené zriadením elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. Na tieto úkony budú klienti potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom.Už len necelý mesiac a pol a klientov čakajú nové povinnosti pri nákupoch z tretích krajín. Zruší sa oslobodenie od DPH pri zásielkach nízkej hodnoty, a to do 22 eur, a čaká ich aj podávanie elektronických colných vyhlásení.Zásielky v hodnote do 150 eur, ktoré budú oslobodené od cla a nebudú predmetom zákazov a obmedzení, si budú môcť klienti precliť sami prostredníctvom nového portálu na preclievanie. Vyhnú sa tak ďalším poplatkom, ktoré si prepravcovia alebo špedičné spoločnosti účtujú podľa svojich cenníkov.Na využívanie portálu bude potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), čítačka kariet, nainštalované podpisové komponenty a vytvorený kvalifikovaný elektronický podpis.Po prihlásení na portál bude klient automaticky presmerovaný do svojej privátnej zóny odkiaľ bude môcť podávať colné vyhlásenie, ktoré bude výrazne jednoduchšie. Oproti štandardnému colnému vyhláseniu bude totiž obsahovať oveľa menej údajov.Finančná správa pracuje na tom, aby bol celý proces pre klientov zrozumiteľný a čo najjednoduchší. Pripravovaný sprievodca ich svojimi cielenými otázkami prevedie celým colným vyhlásením a na základe klientmi doplnených údajov vyplní toto vyhlásenie za nich.Na konci ho stačí iba elektronicky podpísať a následne podať. V prípade, že klient nemá eID, bude môcť na podanie colného vyhlásenia prostredníctvom nového portálu splnomocniť inú osobu, napr. aj rodinného príslušníka, ktorý eID má a rovnako má zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi.