Europarlament rokuje o posilnení mandátu Jána Figeľa ako vyslanca EÚ

Ján Figeľ, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel/Bratislava 6. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) presadzujú v návrhu uznesenia posilnenie funkcie osobitného vyslanca EÚ pre slobodu náboženstva Jána Figeľa. Vo štvrtok o tom rokoval podvýbor pre ľudské práva, ktorý je súčasťou zahraničného výboru EP. Na štvrtkovom rokovaní sa zúčastnil aj samotný Figeľ, informovala jeho asistentka Barbora Belovická.uvádza sa v návrhu uznesenia.Návrh ďalej vyzýva na posilnenie Figeľovho mandátu vyčlenením primeraných finančných prostriedkov a ľudských zdrojov na výkon funkcie a zároveň apeluje na systémovú inštitucionalizáciu tohto postu, a teda zvýšenie jeho kompetencií. To okrem iného pomôže zvýšiť viditeľnosť politiky EÚ v oblasti slobody náboženského vyznania a viery. Funkčné obdobie by sa podľa správy takisto rozšírilo, a to na viacročné obdobie namiesto súčasného jednoročného mandátu.Výraznú podporu tejto funkcie presadzuje tiež výročná správa tzv. medziskupiny Európskeho parlamentu, ktorá sa pravidelne zaoberá slobodou náboženského vyznania a viery a náboženskej tolerancie. Medziskupina v správe odporúča, aby Figeľov mandát nezahŕňal len ochranu náboženskej slobody, ale aby mal zároveň ústrednú rolu v rámci európskej zahraničnej politiky so zreteľom na náboženstvo alebo vieru.Podľa Figeľa sú obe správy pozitívnym politickým výsledkom.uviedol.Figeľ momentálne pôsobí ako osobitný poradca komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu, jeho mandát je jednoročný a obnoviteľný. Za dva roky vo funkcii sa Figeľ zúčastnil na viac ako 100 podujatiach vo vyše 40 mestách a takmer 30 krajinách na štyroch kontinentoch.