Pellegrini: Voľba ústavných sudcov ovplyvní charakter hodnôt a slobody

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Voľba ústavných sudcov ovplyvní pre najbližšie roky na Slovensku charakter ochrany tradičných hodnôt a náboženskej slobody. Vo štvrtkovom príhovore na stretnutí biskupov východnej a strednej Európy v Bratislave to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).poznamenal Pellegrini.Pripomenul taktiež dobré vzťahy s cirkvou, uzákonenie manželstva ako zväzku muža a ženy ústavnou väčšinou v parlamente a tiež odmietavý postoj k Istanbulskému dohovoru.skonštatoval Pellegrini. Ubezpečil, že vláda sa snaží postupovať tak, aby chránila kultúrne i duchovné dedičstvo a presadzovala legislatívu, a to v súlade so zdravým rozumom, so zreteľom na dobro a bezpečnosť štátu.Nevyhol sa ani podľa neho najvážnejším problémom politickej súčasnosti. Za najzávažnejšie považuje plnohodnotnú ochranu náboženskej slobody v Európskej únii (EÚ), osobitne ochranu prenasledovaných náboženských menšín na Blízkom východe.doplnil Pellegrini.Poukázal taktiež na kardinálne piliere budovania spoločnosti, ktorými sú hodnota slobody a demokracie a pravda, stojace vprotiklade s totalitným režimom. Zabúdať podľa premiéra netreba ani na dôstojnosť každého človeka.zdôraznil Pellegrini. Znepokojivé tiež podľa neho je aj vytrácanie sa zmyslu pre rozmanité kultúrne a duchovné dedičstvo minulosti či problémový pojem mladšej generácie v súvislosti s národnou a občianskou hrdosťou.Hlavnou témou dvojdňovej konferencie biskupov východnej a strednej Európy je pravda a viera života, hovoriť sa má aj o ľudskej dôstojnosti. Prvým posolstvom má byť rešpektovanie autonómie krajín strednej a východnej Európy v kultúrnych a etických otázkach, pokiaľ ide o vzťah k EÚ a európskym inštitúciám. Druhé posolstvo sa má týkať prejavenia solidarity k migrantom, ktorí vstúpili na územie EÚ a sú v migračných centrách v Taliansku či Grécku a výzva na spoločnú pomoc v rámci možností. Tretím odkazom má byť väčšia emancipácia strednej a východnej Európy ako regiónu v rámci EÚ.