Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. júna 2026

Europarlament schválil kľúčovú dohodu o clách so Spojenými štátmi


Tagy: americko-európske vzťahy CLA Obchodná dohoda

Európsky parlament v utorok definitívne schválil dohodu o clách so Spojenými štátmi, čím EÚ završila posledný politický krok pred jej implementáciou. Opatrenie má upraviť obchodné vzťahy medzi oboma ...



Zdieľať
france_ireland_europe_25226 e7587ad2e8d94396af0ac2670e5baa00 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament v utorok definitívne schválil dohodu o clách so Spojenými štátmi, čím EÚ završila posledný politický krok pred jej implementáciou. Opatrenie má upraviť obchodné vzťahy medzi oboma ekonomikami po období napätia vyvolaného americkou colnou politikou.


Európsky parlament v utorok dal konečný súhlas dohode o clách so Spojenými štátmi, ktorá bola pôvodne uzavretá v júli minulého roka. Dohoda stanovuje clá na väčšinu tovarov z Európskej únie na úrovni 15 percent, pričom Európska únia sa zaviazala k nulovým clám na americký priemyselný tovar.

Členské štáty EÚ už predtým dohodu podporili a hlasovanie europarlamentu bolo posledným politickým krokom pred jej zavedením do praxe. Očakáva sa, že formálne schválenie členskými štátmi a zverejnenie v úradnom vestníku EÚ prebehne v najbližších dňoch, čím dohoda nadobudne účinnosť.

Dohoda bola pôvodne reakciou na colné opatrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol tarify na oceľ, hliník a automobilový sektor. EÚ však jej implementáciu pozdržala po tom, ako Trump pohrozil clami na európske automobily a zároveň vyvolal napätie výrokmi o Grónsku, a tiež rozhodnutím amerického Najvyššieho súdu, ktorý zrušil časť jeho ciel.

Podľa Európskej komisie ide o krok smerom k stabilizácii obchodných vzťahov. „S týmto míľnikom sme len pár dní od splnenia nášho záväzku odstrániť clá na dovoz amerického priemyselného tovaru,“ uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová.

Dohoda obsahuje aj poistky, ktoré umožňujú jej pozastavenie v prípade porušenia záväzkov zo strany USA alebo narušenia obchodu. Platnosť dohody je stanovená do konca roka 2029, pokiaľ nebude predĺžená.

Za prijatie hlasovalo 440 europoslancov, 151 bolo proti a 50 sa zdržalo. Podľa predsedu výboru pre obchod Bernda Langeho ide o „základ stability“, aj keď dohoda podľa neho nie je dokonalá. Niektorí europoslanci ju označili za krok k posilneniu transatlantických vzťahov, pričom upozornili, že diskusie o obchode s USA budú pokračovať aj v budúcnosti.


Zdroj: SITA.sk - Europarlament schválil kľúčovú dohodu o clách so Spojenými štátmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-európske vzťahy CLA Obchodná dohoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zásoby ropy v krajinách OECD klesli na najnižšiu úroveň za viac ako 35 rokov
<< predchádzajúci článok
Limitka ZYN Red Berry Fizz prináša chuťový big bang

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 