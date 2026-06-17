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17. júna 2026
Europarlament schválil kľúčovú dohodu o clách so Spojenými štátmi
Európsky parlament v utorok definitívne schválil dohodu o clách so Spojenými štátmi, čím EÚ završila posledný politický krok pred jej implementáciou. Opatrenie má upraviť obchodné vzťahy medzi oboma ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Európsky parlament v utorok definitívne schválil dohodu o clách so Spojenými štátmi, čím EÚ završila posledný politický krok pred jej implementáciou. Opatrenie má upraviť obchodné vzťahy medzi oboma ekonomikami po období napätia vyvolaného americkou colnou politikou.
Európsky parlament v utorok dal konečný súhlas dohode o clách so Spojenými štátmi, ktorá bola pôvodne uzavretá v júli minulého roka. Dohoda stanovuje clá na väčšinu tovarov z Európskej únie na úrovni 15 percent, pričom Európska únia sa zaviazala k nulovým clám na americký priemyselný tovar.
Členské štáty EÚ už predtým dohodu podporili a hlasovanie europarlamentu bolo posledným politickým krokom pred jej zavedením do praxe. Očakáva sa, že formálne schválenie členskými štátmi a zverejnenie v úradnom vestníku EÚ prebehne v najbližších dňoch, čím dohoda nadobudne účinnosť.
Dohoda bola pôvodne reakciou na colné opatrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol tarify na oceľ, hliník a automobilový sektor. EÚ však jej implementáciu pozdržala po tom, ako Trump pohrozil clami na európske automobily a zároveň vyvolal napätie výrokmi o Grónsku, a tiež rozhodnutím amerického Najvyššieho súdu, ktorý zrušil časť jeho ciel.
Podľa Európskej komisie ide o krok smerom k stabilizácii obchodných vzťahov. „S týmto míľnikom sme len pár dní od splnenia nášho záväzku odstrániť clá na dovoz amerického priemyselného tovaru,“ uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová.
Dohoda obsahuje aj poistky, ktoré umožňujú jej pozastavenie v prípade porušenia záväzkov zo strany USA alebo narušenia obchodu. Platnosť dohody je stanovená do konca roka 2029, pokiaľ nebude predĺžená.
Za prijatie hlasovalo 440 europoslancov, 151 bolo proti a 50 sa zdržalo. Podľa predsedu výboru pre obchod Bernda Langeho ide o „základ stability“, aj keď dohoda podľa neho nie je dokonalá. Niektorí europoslanci ju označili za krok k posilneniu transatlantických vzťahov, pričom upozornili, že diskusie o obchode s USA budú pokračovať aj v budúcnosti.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament schválil kľúčovú dohodu o clách so Spojenými štátmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament v utorok dal konečný súhlas dohode o clách so Spojenými štátmi, ktorá bola pôvodne uzavretá v júli minulého roka. Dohoda stanovuje clá na väčšinu tovarov z Európskej únie na úrovni 15 percent, pričom Európska únia sa zaviazala k nulovým clám na americký priemyselný tovar.
Členské štáty EÚ už predtým dohodu podporili a hlasovanie europarlamentu bolo posledným politickým krokom pred jej zavedením do praxe. Očakáva sa, že formálne schválenie členskými štátmi a zverejnenie v úradnom vestníku EÚ prebehne v najbližších dňoch, čím dohoda nadobudne účinnosť.
Dohoda bola pôvodne reakciou na colné opatrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol tarify na oceľ, hliník a automobilový sektor. EÚ však jej implementáciu pozdržala po tom, ako Trump pohrozil clami na európske automobily a zároveň vyvolal napätie výrokmi o Grónsku, a tiež rozhodnutím amerického Najvyššieho súdu, ktorý zrušil časť jeho ciel.
Podľa Európskej komisie ide o krok smerom k stabilizácii obchodných vzťahov. „S týmto míľnikom sme len pár dní od splnenia nášho záväzku odstrániť clá na dovoz amerického priemyselného tovaru,“ uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová.
Dohoda obsahuje aj poistky, ktoré umožňujú jej pozastavenie v prípade porušenia záväzkov zo strany USA alebo narušenia obchodu. Platnosť dohody je stanovená do konca roka 2029, pokiaľ nebude predĺžená.
Za prijatie hlasovalo 440 europoslancov, 151 bolo proti a 50 sa zdržalo. Podľa predsedu výboru pre obchod Bernda Langeho ide o „základ stability“, aj keď dohoda podľa neho nie je dokonalá. Niektorí europoslanci ju označili za krok k posilneniu transatlantických vzťahov, pričom upozornili, že diskusie o obchode s USA budú pokračovať aj v budúcnosti.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament schválil kľúčovú dohodu o clách so Spojenými štátmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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