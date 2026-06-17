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17. júna 2026

Zásoby ropy v krajinách OECD klesli na najnižšiu úroveň za viac ako 35 rokov


Tagy: Dopyt po rope Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Strategické zásoby ropy Zásoby ropy

Medzinárodná agentúra pre energetiku upozorňuje na rýchle vyčerpávanie rezerv po výpadku dodávok z Perzského zálivu. Zásoby ropy v členských štátoch



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germany_oil_reserves_31262 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná agentúra pre energetiku upozorňuje na rýchle vyčerpávanie rezerv po výpadku dodávok z Perzského zálivu.

Zásoby ropy v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesli v máji na najnižšiu úroveň od roku 1990.


Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), podľa ktorej vlády čerpali strategické rezervy, aby zmiernili dôsledky prerušenia dodávok z Perzského zálivu počas vojny na Blízkom východe.



Rezervy ďalej klesajú


Od začiatku konfliktu sa zásoby v krajinách OECD znížili o 163 miliónov barelov. IEA zároveň koordinovala uvoľnenie 400 miliónov barelov ropy na svetový trh, pričom do 12. júna sa podarilo uvoľniť 252 miliónov barelov.


„Napriek výraznému poklesu dopytu po rope a rafinérskych produktoch sa rezervy v systéme naďalej znižujú rekordným tempom,“ uviedla agentúra vo svojej mesačnej správe.



Nepriaznivé porovnanie


Po oznámení dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi očakáva IEA v najbližších mesiacoch spomalenie čerpania núdzových zásob.


Vysoké ceny energií však budú podľa IEA aj naďalej brzdiť dopyt po rope, ktorý by mal tento rok klesnúť o 1,1 milióna barelov denne v porovnaní s minulým rokom.


„Predpokladáme, že rast dopytu sa v roku 2027 obnoví na úroveň dvoch miliónov barelov denne,“ dodala IEA s tým, že k oživeniu prispejú nižšie ceny ropy, normalizácia obchodných tokov a zlepšenie ekonomických vyhliadok.




Zdroj: SITA.sk - Zásoby ropy v krajinách OECD klesli na najnižšiu úroveň za viac ako 35 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopyt po rope Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Strategické zásoby ropy Zásoby ropy
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