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17. júna 2026
Zásoby ropy v krajinách OECD klesli na najnižšiu úroveň za viac ako 35 rokov
Medzinárodná agentúra pre energetiku upozorňuje na rýchle vyčerpávanie rezerv po výpadku dodávok z Perzského zálivu. Zásoby ropy v členských štátoch
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Zásoby ropy v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) klesli v máji na najnižšiu úroveň od roku 1990.
Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), podľa ktorej vlády čerpali strategické rezervy, aby zmiernili dôsledky prerušenia dodávok z Perzského zálivu počas vojny na Blízkom východe.
Rezervy ďalej klesajú
Od začiatku konfliktu sa zásoby v krajinách OECD znížili o 163 miliónov barelov. IEA zároveň koordinovala uvoľnenie 400 miliónov barelov ropy na svetový trh, pričom do 12. júna sa podarilo uvoľniť 252 miliónov barelov.
„Napriek výraznému poklesu dopytu po rope a rafinérskych produktoch sa rezervy v systéme naďalej znižujú rekordným tempom,“ uviedla agentúra vo svojej mesačnej správe.
Nepriaznivé porovnanie
Po oznámení dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi očakáva IEA v najbližších mesiacoch spomalenie čerpania núdzových zásob.
Vysoké ceny energií však budú podľa IEA aj naďalej brzdiť dopyt po rope, ktorý by mal tento rok klesnúť o 1,1 milióna barelov denne v porovnaní s minulým rokom.
„Predpokladáme, že rast dopytu sa v roku 2027 obnoví na úroveň dvoch miliónov barelov denne,“ dodala IEA s tým, že k oživeniu prispejú nižšie ceny ropy, normalizácia obchodných tokov a zlepšenie ekonomických vyhliadok.
Zdroj: SITA.sk - Zásoby ropy v krajinách OECD klesli na najnižšiu úroveň za viac ako 35 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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