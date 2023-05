Europarlament vyzval na zastavenie zlého zaobchádzania s Lukašenkovým protikandidátom, aj na prepustenie politických väzňov

Post prezidenta

Masové protesty





Lukašenkovo zvolenie na šieste funkčné obdobie viedlo k masovým protestom, ktoré sa konali niekoľko mesiacov. Najväčšia demonštrácia prilákala zhruba 200-tisíc ľudí. Opozícia i demokratický Západ výsledok volieb považuje za zmanipulovaný. Bezpečnostné zložky proti účastníkom demonštrácií nasadili hrubú silu a viac ako 35-tisíc ľudí zadržali. Vo väzení sa nachádza aj väčšina opozičných lídrov, niektorí z nich opustili krajinu.





12.5.2023 (SITA.sk) - Európsky parlament vyzval bieloruské úrady, aby zastavili zlé zaobchádzanie s Viktarom Babarykom , ktorý kandidoval proti Alexandrovi Lukašenkovi v kontroverzných prezidentských voľbách v roku 2020. Europoslanci zároveň žiadajú, aby ho prepustili spoločne s ďalšími politickými väzňami.Babaryka bol v roku 2021 odsúdený na 14 rokov väzenia po obvineniach, ktoré odmietol ako politický trest za to, že sa uchádzal o post prezidenta v spomenutých voľbách v roku 2020.Európski zákonodarcovia ostro odsúdili „neľudské zaobchádzanie s politickými väzňami a ich rodinnými príslušníkmi“ v Bielorusku. Európsky parlament uviedol, že Babaryku v apríli hospitalizovali so známkami po bitke, pričom ho museli operovať. Stúpenci Babaryku uviedli, že úrady nezverejnili žiadne informácie o jeho stave a jeho právnikovi zakázali návštevu.Babaryka chcel kandidovať proti Lukašenkovi, no dva mesiace pred voľbami ho zadržali. V tom čase bol považovaný za hlavného vyzývateľa súčasného samozvaného prezidenta. Súd ho uznal vinným z brania úplatkov a prania špinavých peňazí.