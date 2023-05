Prokurátori žiadajú súdny proces pre exprezidenta Sarkozyho, kampaň mu mal financovať líbyjský diktátor

Najväčší prípad korupcie

Vyšetrovanie trvá už niekoľko rokov

12.5.2023 (SITA.sk) - Francúzska prokuratúra chce poslať bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho a 13 ďalších osôb pred súd. Dôvodom sú obvinenia, že Sarkozyho prezidentská kampaň v roku 2007 bola nezákonne financovaná vládou zosnulého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Vo všeobecnosti sa sudcovia vo Francúzsku riadia žiadosťami prokurátorov, aj keď nie vždy. Prípad je najväčším a najšokujúcejším z viacerých vyšetrovaní korupcie, do ktorých bol zapletený Sarkozy. Vo dvoch ďalších bol odsúdený. Vo všetkých prípadoch však pochybenia odmieta.V prípade Líbye je obvinený z nezákonného financovania kampane, sprenevery, pasívnej korupcie a ďalších súvisiacich trestných činov. Sarkozyho vyšetrujú v prípade Líbye od roku 2013.Vyšetrovatelia skúmali tvrdenia, že Kaddáfího vláda v roku 2007 tajne dala Sarkozymu 50 miliónov eur na jeho víťaznú kampaň. Táto suma by bola viac ako dvojnásobok vtedajšieho zákonného limitu na financovanie kampane vo výške 21 miliónov eur a znamenala by porušenie francúzskych pravidiel proti financovaniu kampane zo zahraničia.