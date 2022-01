Europol vraj uchováva údaje rovné pätine obsahu knižnice Kongresu USA, niektoré však musí vymazať

Europol

Riziko pre základné práva

Europol

Europol

Určité opatrenia zaviedli

Europol

Europol

Europolom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky orgán na ochranu osobných údajov nariadil agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, aby vymazala informácie týkajúce sa ľudí, ktorí nemajú dokázanú súvislosť so zločinom.Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) tento týždeň uviedol, žebol o príkaze informovaný 3. januára.EDPS poznamenal, že pred dvomi rokmi pokarhal„za pokračujúce uchovávanie veľkých objemov“ takýchto údajov, „čo predstavuje riziko pre základné práva jednotlivcov“.Dodal, žeodvtedy zaviedol určité opatrenia, ale nevyhovel žiadostiam o stanovenie primeranej doby uchovávania údajov. „To znamená, žeuchovával tieto údaje dlhšie, ako bolo potrebné,“ uviedol EDPS.EDPS neprezradil, aké rozsiahle sú údaje uchovávané. Podľa denníka The Guardian, ktorý uviedol, že má prístup k interným dokumentom, sa to rovná „pätine celého obsahu knižnice Kongresu USA“.