ECB by sa nemala ponáhľať so zvyšovaním úrokov, tvrdí členka jej Výkonnej rady, poškodilo by to hospodárstvo

Pri rope a plyne sú bezmocní

Energie zdraželi o vyše štvrtinu

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Európska centrálna banka (ECB) by sa nemala ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb. Vyhlásila to členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová, ktorú citoval v sobotu denník Süddeutsche Zeitung.Ako dodala, predčasné sprísnenie menovej politiky by mohlo poškodiť hospodárstvo, pričom inštitúcia nedokáže ovplyvniť súčasný prudký rast cien. Inflácia podľa nej výrazne poklesne v horizonte jedného až troch rokov.V prípade cien ropy a zemného plynu je banka bezmocná, konštatovala ekonómka s tým, že „menová politika nemôže znížiť cenu ropy alebo plynu“.Hlavná úroková sadzba ECB sa od marca 2016 nachádza na rekordnom nulovom minime.Na tejto, prípadne ešte nižšej úrovni, ju chce banka držať dovtedy, kým sa medziročná inflácia nestabilizuje na dvojpercentnej hodnote, ktorú považuje za optimálnu pre cenovú stabilitu v menovej únii.Ceny v eurozóne síce v poslednom čase rastú oveľa rýchlejším tempom, šéfka ECB Christine Lagardeová však tvrdí, že zvýšenie úrokových sadzieb v aktuálnom roku považuje za nepravdepodobné.V decembri sa spotrebiteľské ceny v eurozóne zvýšili na ďalšiu rekordnú hodnotu 5 %. K rastu prispeli najmä ceny energií, ktoré sa podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat v medziročnom porovnaní zvýšili o 26 %.