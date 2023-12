Europoslanci aj Matovičovo hnutie sa obrátili na von der Leyenovú, obávajú sa zámeru Ficovej vlády rušiť justičné orgány

Oslabenie a faktické zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry

5.12.2023 (SITA.sk) - Deviati slovenskí europoslanci poslali list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen , podpredsedníčke komisie pre hodnoty Věre Jourovej a komisárovi pre spravodlivosť Didierovi Reyndersovi. Ako informoval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík , v liste upozorňujú na riziká zmien v justícii, ktoré chce vláda Roberta Fica (Smer-SD) narýchlo presadiť a vyzvali ich, aby tieto zmeny eurokomisia až do nezávislého posúdenia Benátskou komisiou Rady Európy neodobrila.Okrem Hojsíka list podpísali europoslanci Michal Wiezik, „Návrh slovenskej vlády, ktorý jej predstavitelia zdieľali s Európskou komisiou, nepredstavuje žiadnu reformu trestného konania na Slovensku, ako sa Robert Fico snaží zúfalo tvrdiť. Ide o oslabenie a faktické zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu,” skonštatoval Hojsík.Poslanci v liste podľa neho komisiu varujú, že navrhované zmeny právneho systému na Slovensku sú bezprecedentným útokom na právny štát. Rozsiahle a urýchlené zmeny zároveň ignorujú akúkoľvek verejnú a odbornú diskusiu.„Pripomeňme si tiež, že premiér Fico riadil Slovensko väčšinu času v posledných dvoch desaťročiach. Je preto veľkým prekvapením, že sa pán Fico rozhodol reformovať justíciu a trestné konanie až počas svojho štvrtého funkčného obdobia, keď sú niektoré vyšetrovania a trestné konania týchto inštitúcií spojené s osobami blízkymi jeho predchádzajúcim vládam a politickej strane,” uvádzajú europoslanci.Zároveň doplnili, že je úlohou práve Európskej komisie vždy posilňovať inštrumentalizovaný boj proti korupcii v členských štátoch, ako aj ochranu nezávislých inštitúcií a mechanizmov chrániacich princípy právneho štátu a demokracie.Vládna koalícia podľa medializovaných informácií chystá zmenu fungovania a prípadne aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Trestné veci, ktoré momentálne špeciálna prokuratúra dozoruje, by v takom prípade prešli do pôsobnosti krajských prokuratúr, čo kritizovali napríklad opoziční politici. Rovnako sa hovorí aj o možnosti zrušiť Špecializovaný trestný súd. Na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa a tiež na hlavnú európsku prokurátorku Lauru Kövesi sa obracajú aj poslanci Hnutia Slovensko . Poslanci tak robia v súvislosti s krokmi vlády Roberta Fica (Smer-SD). Uviedla to poslankyňa Veronika Remišová (Za Ľudí) s tým, že Fico, Peter Pellegrini (Hlas-SD) Andrej Danko (SNS) mrzačia právny štát.„Súčasná vládna administratíva ohlásila faktickú likvidáciu dvoch inštitúcií – Špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry, ktoré vyšetrujú tie najťažšie kauzy, ktoré sú často spojené aj s podvodmi, ktoré sa týkajú prostriedkov EÚ," uviedla Remišová a dodala, že to bol práve Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vyšetroval smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Remišová priblížila, že z káuz, na ktoré zvlášť upozorňujú hlavnú európsku prokurátorkou sú tri kauzy, a toSúčasne budú upozorňovať aj na dve zmeny v trestnej legislatíve, a to oklieštenie a oslabenie inštitútu spolupracujúceho obvineného, a tiež upozorňujú na zmenu legislatívy v oblasti znižovania trestov za korupciu.Ako poslankyňa ďalej informovala, hlavnú európsku prokurátorku aj eurokomisára pre spravodlivosť pozvali na Slovensko, aby sa stretli s opozíciou, ale aj s mimovládnymi organizáciami a zástupcami odbornej verejnosti. Súčasne vyzvali aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby pridala zápasu o právny štát svoj hlas. „Tento zápas nie je len zápas nás, ale je to zápas celého Slovenska. Je to zápas o európsku budúcnosť Slovenska," uzavrela Remišová.