Je to krok späť, kritizuje prezidentka Čaputová plány Ficovej vlády so špeciálnou prokuratúrou

5.12.2023 (SITA.sk) - Vládnou koalíciou zamýšľané rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Špecializovaného trestného súdu považuje prezidentka Zuzana Čaputová za krok späť. Zmeny v oblasti právneho štátu by sa podľa nej mali diať po odbornej diskusii.Prezidentka to uviedla vo svojom stanovisku k medializovaným informáciám o pripravovaných zmenách v oblasti justície, ktoré poskytol jej hovorca Martin Strižinec Z vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície podľa Čaputovej vyplýva zámer prijať zásadné zmeny orgánov vymožiteľnosti práva. Hoci majú byť prerokované už na stredajšom rokovaní vlády, doposiaľ ich návrh nezverejnili.„Dalo sa očakávať, že vládna koalícia bude prijímať zmeny v oblasti justície, napokon robila tak doposiaľ každá vláda. Avšak avizované zmeny sa majú udiať v skrátenom legislatívnom konaní, a teda bez riadneho pripomienkovania a odbornej diskusie," upozornila prezidentka.Ako dodala, z vyjadrení koaličných predstaviteľov je zrejmé, že základný motív tohto kroku sú personálne zmeny na špeciálnej prokuratúre a nie jej nedostatočnosť či nevýkonnosť. „Takýto krok by som považovala za veľmi nešťastný až nebezpečný zásah do personálneho fungovania prokuratúry zo strany politickej moci," uviedla.Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd podľa nej preukázali svoje opodstatnenie v boji s organizovaným zločinom a korupciou.„Obe inštitúcie nie sú konečnými inštanciami a ich výstupy podliehajú kontrole a prípadnej revízií súdov. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, prípadne Špecializovaného trestného súdu, by som preto považovala za krok späť. Akékoľvek zásadné zmeny, obzvlášť v oblasti právneho štátu, by sa však mali diať po odbornej diskusii a hlavne v riadnom legislatívnom procese," upozornila Čaputová.