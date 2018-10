Europoslanci: Ak chce byť Turecko v EÚ, musí plniť podmienky ako iní

Europoslanci, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 3. októbra (TASR) – V otázke, či Turecko patrí do EÚ, by únia nemala byť pokrytecká, namieste je naopak férový a objektívny prístup. Europoslanec Eduard Kukan to uviedol v stredu pre slovenské médiá počas októbrovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v nadväznosti na hlasovanie o znížení predvstupovej pomoci Turecku o 70 miliónov eur.vyzval slovenský europoslanec a opätovne zdôraznil, že by EÚ nemala Turecko vodiť za nos.Rozhodnutie EP zmraziť peniaze pre Turecko a presunúť ich na iný účel považuje slovenský europoslanec za správne. Na margo úvah, či sa to únii nevypomstí v súvislosti s utečencami, ktorých je na území Turecka približne 2,5 milióna, Kukal uviedol, že pravdepodobne nie.dodal.Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) si myslí, že Turecko už premrhalo svoju šancu.konštatovala Beňová.Zdôraznila potrebu plnenia prístupových kritérií uchádzačskými krajinami, ako ich svojho času muselo splniť aj Slovensko.uzavrela.Vyjasnenie vzťahov a otvorenosť v prístupe k Turecku zastáva aj europoslanec Ivan Štefanec (KDH).uviedol pre slovenské médiá. Dodal, že v tejto oblasti "sa veci celkom daria", pričom je potrebné rokovať o konkrétnych položkách jednotlivo so zreteľom na prospech EÚ.Europoslanec Boris Zala si nemyslí, že toto rozhodnutie europarlamentu vyvolá negatívnu reakciu z tureckej strany.spresnil.Zároveň pripomenul, že o otázke tureckého členstva v EÚ sa diskutuje už dávno, pričom kľúčovou otázkou je, či postaviť hodnoty nad geopolitiku, alebo geopolitiku nad hodnoty. V EP podľa neho víťazia hodnoty, pričom geopolitika je skôr doménou Európskej komisie a premiérov.uviedol Zala. V tejto súvislosti pripomenul "intenzívne rokovania" Európskej komisie, ktoré vedie vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogheriniová s Egyptom a krajinami severnej Afriky v otázke migrácie.vysvetlil.V novembri 2017 sa Európsky parlament a Rada v rámci rokovaní o rozpočte rozhodli uložiť do rezervy 70 miliónov eur z predvstupových fondov pre Turecko. Výročná správa Európskej komisie o Turecku, ktorá bola zverejnená 17. apríla, však dospela k záveru, že "Turecko sa výrazne odklonilo od Európskej únie, najmä v oblastiach právneho štátu a základných práv a oslabením účinných kontrol a rovnováhy v politickom systéme".Poslanci EP sa preto v utorok rozhodli zrušiť finančnú pomoc. Správu podporilo 544 poslancov, 28 boli proti a 74 sa zdržalo hlasovania. Podporili tak návrh opravného rozpočtu, v ktorom eurokomisia navrhuje presunúť 70 miliónov eur vyčlenených pre Turecko na posilnenie nástroja európskeho susedstva.