Slovák sa vlámal do pivnice vo Viedni

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 3. októbra (TASR) - Rakúski policajti zadržali v utorok ráno 43-ročného slovenského občana pre dôvodné podozrenie z vlámania do pivnice obytného domu v širšom centre Viedne. Muž, u ktorého sa našla korisť, vlamačské náčinie i štipľavý sprej, sa k trestnej činnosti nepriznal.Uvádza sa to v stredajšej správe tlačovej agentúry APA, ktorá sa odvolala na policajné zdroje.Zásahu policajtov predchádzal telefonát jedného z obyvateľov domu, ktorému vlámanie do pivničného traktu signalizoval poplašný systém na mobilnom telefóne.Policajti sa podľa slov ich hovorcu Daniela Fürsta teraz sústredia na objasnenie prípadnej ďalšej trestnej činnosti zadržaného.Výšku spôsobenej škody zatiaľ nezverejnili.