Europoslanci chcú spoločné pravidlá pre národnostné menšiny v rámci EÚ

Brusel/Štrasburg 13. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vyzval v utorok na prijatie spoločných pravidiel v rámci EÚ, ktoré by zaistili rešpektovanie práv príslušníkov národnostných menšín a zamedzili ich pretrvávajúcej diskriminácii.Europoslanci požiadali Európsku komisiu, aby vypracovala a predložila návrh smernice, ktorá by zadefinovala minimálne normy pre menšiny v EÚ. Jej súčasťou by mali byť jasné kritériá a opatrenia zamerané na ukončenie diskriminácie menšín v členských štátoch.Spravodajca uznesenia, slovenský europoslanec József Nagy (Most-Híd) v správe pre médiá uviedol, že najdôležitejším cieľom je znížiť počet nenávistných prejavov a problémov, ktoré z nich vyplývajú.opísal situáciu Nagy.Za nelegislatívne uznesenie hlasovalo 489 poslancov, proti bolo 112 členov EP a 73 sa zdržali hlasovania. Uznesenie vyzýva na spoločné vymedzenie pojmu národnostná menšina, ktoré by malo vychádzať z definície v Európskom dohovore o ľudských právach (ECHR).Poslanci tiež zdôraznili, že členské štáty EÚ by mali zabezpečiť ôsmim percentám občanom EÚ, ktorí patria k národnostným menšinám, možnosť uplatniť si svoje práva v oblasti kultúry, jazyka a vzdelávania, a vyslovili sa za vytvorenie celoúnijného systému na ochranu menšín a preskúmanie vnútroštátnych menšinových politík.Parlament v tejto súvislosti vyjadril hlboké znepokojenie nad počtom Rómov bez štátnej príslušnosti v Európe, ktorí boli vytlačení na úplný okraj spoločnosti. Členským štátom adresoval výzvu na prijatie opatrení, ktoré by zaistili príslušníkom tejto menšiny plné dodržiavanie základných ľudských práv.Poslanci zdôraznili aj dôležitosť ochrany regionálnych a menšinových jazykov, ktorými v súčasnosti hovorí približne desatina obyvateľov EÚ. Schválené uznesenie vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané na podporu využívania regionálnych a menšinových jazykov vo vzdelávacích inštitúciách a v médiách.(spravodajca TASR Jaromír Novak)