MMF varuje Taliansko, že rozpočtový deficit bude vyšší ako plánuje

Rím/Washington 13. novembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) varoval taliansku vládu, že rozpočtový schodok v najbližších troch rokoch bude vyšší, než plánuje v kontroverznom návrhu rozpočtu. Podľa fondu bude vplyv fiškálnych stimulov, ktoré plánuje vláda, v najbližších dvoch rokoch neistý a v strednodobom horizonte zrejme zníži rastové vyhliadky ekonomiky.MMF vo svojej správe predpokladá, že rozpočtový deficit Talianska v roku 2019 stúpne na asi 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Potom v rokoch 2020 a 2021 by sa mal zvýšiť na 2,8 až 2,9 % HDP. Vláda počíta na budúci rok so schodkom 2,4 % HDP a v nasledujúcich dvoch rokoch s jeho poklesom na 2,1 % HDP respektíve 1,8 % HDP.MMF ako dôvod vyššieho deficitu uvádza plánované fiškálne stimuly, ktoré majú podľa predstáv vlády zrýchliť rast ekonomiky. Fond však varuje, že vplyv stimulov v najbližších dvoch rokoch bude neistý a zo strednodobého hľadiska skôr negatívny, ak pretrvajú zvýšené rizikové prirážky na talianske dlhopisy.Podľa MMF negatívny vplyv trvalého zvyšovania rizikových prirážok na vládne dlhopisy, čo súkromný sektor pocíti zvýšením nákladov na úvery, preváži nad prípadným pozitívnym vplyvom stimulov. MMF prognózuje, že talianska ekonomika porastie v rokoch 2018 až 2020 ročným tempom okolo 1 %.Hlavným problémom talianskej ekonomiky je slabý rast. Reálne osobné príjmy sú na úrovni spred 20 rokov. Miera nezamestnanosti, ktorá v tomto období dosiahla v priemere 10 %, je relatívne vysoká a životný štandard mladých ľudí a ľudí v strednom veku sa zhoršuje. Dokladom zlej situácie je aj emigrácia, ktorá je najvyššia za takmer 50 rokov.Jedinou cestou na zlepšenie ekonomickej situácie je podľa MMF zvýšenie rastového potenciálu ekonomiky. MMF na podporu rastu a pomoc chudobným odporúča štrukturálne reformy a fiškálnu konsolidáciu rovnako ako posilnenie bilancií bánk.Prioritou sú štrukturálne reformy na zvýšenie produktivity. Bez nich podľa MMF žiadna stratégia na zvýšenie príjmov a zabezpečenie stability nemá šancu na trvalý úspech. Taliansko tiež musí rozptýliť všetky obavy týkajúce sa udržateľnosti verejného dlhu. To vyžaduje dôveryhodnú konsolidáciu, ktorej výsledkom bude trvalý pokles dlhu v pomere k výkonu ekonomiky. Posilnenie bilancií bánk zasa zvýši ich odolnosť a umožní im hrať svoju úlohu pri podpore ekonomiky.