Europoslanci chcú znížiť emisie CO2 kamiónov o 35 % do roku 2030

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Brusel/Štrasburg 14. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili v stredu v Štrasburgu plány z dielne Európskej komisie na zníženie emisií CO2 produkované nákladnými automobilmi v horizonte do roku 2030.Europoslanci sa však rozhodli prijať ambicióznejší cieľ ako eurokomisia - chcú 35-percentné zníženie emisií skleníkových plynov pre nové nákladné vozidlá (na trhu od roku 2021), kým exekutíva EÚ navrhla znížiť tieto limity len o 30 %, s medzníkom v roku 2025 na úrovni 20 %.Podľa návrhu poslancov výrobcovia kamiónov budú musieť zabezpečiť, aby vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (zníženie emisií najmenej o 50 %) predstavovali 20-percentný podiel na trhu nových vozidiel už do roku 2030. Do roku 2025 by tento podiel mal byť aspoň 5-percentný.Okrem toho EP chce, aby Európska komisia už pred rokom 2020 predložila plány na vykonávanie testov emisií CO2 nákladných vozidiel v skutočných prevádzkových podmienkach.Europoslanci si uvedomujú, že sociálne prijateľný a vyvážený proces dekarbonizácie, čiže prechod na mobilitu s nulovými emisiami, si vyžaduje zmeny v celom automobilovom hodnotovom reťazci, čo môže mať negatívny sociálny dosah. EÚ by preto mala pomôcť pracovníkom v tomto sektore získavať nové zručnosti, najmä v regiónoch a komunitách, ktoré sú najviac postihnuté dekarbonizáciou.Vo svojej správe z roku 2022 by Európska komisia mala posúdiť emisie CO2 produkovaných ťažkými nákladnými vozidlami počas ich celého životného cyklu a v prípade potreby navrhnúť nové povinnosti pre výrobcov týchto áut.Spravodajca uznesenia, holandský poslanec Bas Eickhout pripomenul, že regulácia emisií CO2 pre ťažké nákladné vozidlá sa koná po prvý raz v histórii EÚ. "Tento sektor rýchlo rastie, rovnako ako jeho emisie. Máme vyššie ambície v porovnaní s tým, čo navrhla Európska komisia, lebo to existujúce technológie umožňujú," zdôvodnil Eickhout pozíciu europarlamentu. Podľa jeho slov sa EÚ musí pripraviť na nové nízkoemisné technológie, aj preto je vyvíjaný tlak na výrobcov, aby sa tomuto trendu prispôsobili.Za pozíciu EP hlasovalo 373 poslancov, 285 bolo proti a 16 sa zdržali hlasovania. Parlament tak získal potrebný mandát na rokovania o tomto návrhu s Radou ministrov.EP v správe pre médiá upozornil, že ťažké nákladné vozidlá sú zodpovedné za 27 % emisií CO2 vyprodukovaných cestnou dopravou v EÚ a celkovo môžu za produkciu takmer 5 % emisií skleníkových plynov v EÚ. V dôsledku nárastu cestnej nákladnej dopravy sa od roku 1990 emisie produkované ťažkými nákladnými vozidlami zvýšili o 25 percent.(spravodajca TASR Jaromír Novak)