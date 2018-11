Poľská ekonomika v 3. kvartáli vzrástla o 5,1 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 14. novembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska bez úpravy o sezónne vplyvy sa v 3. štvrťroku 2018 zvýšil medziročne o 5,1 % a medzikvartálne o 1,7 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý v stredu zverejnil centrálny štatistický úrad (GUS).Analytici, ktorých oslovila agentúra PAP, pritom očakávali slabší výsledok, a to medziročný nárast HDP v období júl-september o 4,7 %.Na porovnanie, vlani v 3. kvartáli stúpol výkon poľskej ekonomiky o 5,4 %.GUS ďalej uviedol, že po úprave o sezónne vplyvy vzrástol HDP Poľska za tri mesiace do konca septembra 2018 o 5,7 %.Spresnené údaje zverejní GUS 30. novembra.