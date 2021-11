Europoslanci kritizovali diskrimináciu Rómov v krajinách Únie a vyzvali na zastavenie ich kriminalizácie

Spomenuli aj raziu v Moldave

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok kritizovali pretrvávajúcu diskrimináciu rómskeho obyvateľstva v krajinách Európskej únie (EÚ).Stalo sa tak viac ako rok po tom, ako EP odsúdil protirómske zmýšľanie v únii. Informoval o tom tlačový atašé EP na Slovensku Ján Jakubov.Väčšina europoslancov v rámci utorňajšej rozpravy vyzvala na zastavenie kriminalizácie rómskeho obyvateľstva a kritizovala nedostatok systémových riešení zdôrazňujúc, že dobré úmysly na papieri nestačia.Zákonodarcovia sa pritom zamerali na konkrétne príklady policajnej brutality, pochybenia či použitia neprimeranej sily vrátane prípadu Stanislava Tomáša z júna v Česku, policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013 a následného stíhania jej obetí na Slovensku či októbrovej streľby na unikajúce ukradnuté auto v Aténach, ktorá sa skončila smrťou osemnásťročného Nikosa Sampanisa v Grécku.Časť poslancov však vyjadrila polícii podporu argumentujúc, že Rómovia sa odmietajú integrovať.Na rozprave sa okrem poslancov zúčastnili aj slovinský minister zahraničných vecí Anže Logar vystupujúci v mene predsedníctva v Rade EÚ a komisárka pre rovnosť Helena Dalli.Ich vyjadrenia sa zamerali na Nový strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, odporúčania Rady z roku 2021 v oblasti boja proti diskriminácii Rómov a úsilie súvisiace s týmito iniciatívami.Komisárka Dalli tiež poukázala na prípravu legislatívneho návrhu týkajúceho sa spoločných noriem pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie, ktorý by mal byť predložený do konca roka 2022.Táto nová právna úprava by týmto subjektom umožnila efektívnejšie realizovať úlohy, ktoré im vyplývajú z legislatívy EÚ, a to bez ohľadu na rôznorodosť vnútroštátnych právnych rámcov a s nimi súvisiace odlišnosti týkajúce sa nezávislosti, zdrojov či kompetencií v jednotlivých krajinách.EP zároveň v tlačovej správe pripomína, že podľa zistení Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2020 sú Rómovia v EÚ vystavovaní diskriminácii zo strany policajných zložiek.Rómska komunita však zároveň trpí chudobou, čelí neprimeraným životným podmienkam, zlému zdravotnému stavu, vylúčeniu z pracovného trhu a obťažovaniu.Európsky parlament v nelegislatívnom uznesení zo septembra 2020 odsúdil sociálne vylúčenie Rómov a protirómske zmýšľanie, ktoré sú zodpovedné za neprimeranú kriminalizáciu rómskeho obyvateľstva.Poslanci počas nedávnej rozpravy na pôde Výboru EP pre občianske slobody vyzvali Komisiu a členské štáty na predloženie legislatívnych návrhov a konkrétnych opatrení, ktoré by mali zabrániť diskriminácii a zaistiť obetiam spravodlivosť. Požadovali tiež, aby EÚ kládla väčší dôraz na boj proti nenávistným prejavom.