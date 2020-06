Europoslanci neodsúhlasia dohodu s Britániou za každú cenu, vyzvali tiež k obnove ekonomiky po pandémii

EÚ

Europoslanci dohodu nepodporia

EÚ

Na rokovania ostáva už len 204 dní

EÚ

Ozdravný plán EÚ po pandémii

EÚ

EÚ

EÚ

Témou bude aj dlhodobý rozpočet EÚ

EÚ

EÚ

EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rozprave pred júnovým samitom vyzvali lídrov krajín Európskej únie ) na urýchlenú dohodu na ozdravnom pláne a vyjadrili sa aj k rokovaniam o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.Parlament nepodporí dohoduso Spojeným kráľovstvom za každú cenu, vyhlásili viacerí poslanci v súvislosti s rozhovormi o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov.Časť zákonodarcov tiež odmietla snahy Spojeného kráľovstva obmedziť rokovania iba na vybrané otázky, ignorujúc pritom zvyšné oblasti.Podľa viacerých rečníkov by sa obe strany mali pridŕžať minuloročného politického vyhlásenia podpísaného zástupcami Spojeného kráľovstva a Európskej únie, ktoré vymedzuje jasný rámec pre budúce vzťahy.Poslanci tiež vyzvali, aby sa záväzky vyplývajúce z dohody o brexite napĺňali v dobrej viere, a to najmä s prihliadnutím na záujmy britských občanov v Európskej únii a občanovv Spojenom kráľovstve.Vyjadrili tiež nádej v novú dynamiku rokovaní, na ktorých ukončenie zostáva už iba 204 dní.Parlament sa k rokovaniam oficiálne vyjadrí vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktorého autori predstúpia aj pred novinárov.V súvislosti s dlhodobým rozpočtoma ozdravným balíkom po pandémii ochorenia COVID-19 poslanci vyzvali lídrov členských štátov, aby sa urýchlene dohodli na spoločnom postoji.Čas je podľa zákonodarcov neúprosný a ekonomika sa musí urýchlene pozviechať. Ozdravný plánmôže rozbehnúť proces obnovy, na jeho úspešné dokončenie je však nevyhnutné prijať ambiciózny dlhodobý rozpočet, uviedli viacerí rečníci.Mnoho poslancov v rozprave zároveň zdôraznilo, že návrh z dielne Európskej komisie predstavuje iba absolútne minimum.V tejto súvislosti vyzvali aj na posilnenie úlohy Európskeho parlamentu v procese formovania a implementácie ozdravného balíka zdôrazňujúc, že kríza sa nemôže stať dôvodom na oslabenie demokracie.Lídri krajínsa na júnovom samite budú zaoberať fondom obnovy Únie, ktorý by mal členským štátom pomôcť vysporiadať sa s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.Diskutovať budú aj o budúcom dlhodobom rozpočte, ktorého prepracovanú verziu predstavila Európska komisia na pôde Európskeho parlamentu 27. mája.Rokovanie lídrovposlúži podľa samotnej Rady ako dôkladná príprava na ich neskorší samit.Predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen poinformujú lídrov členských štátov aj o výsledkoch ich rokovania na vysokej úrovni s britským premiérom Borisom Johnsonom , ktoré sa uskutočnilo 15. júna prostredníctvom videokonferencie.Informácie agentúre SITA poskytla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.