LANXESS patrí medzi top globálne firmy v ochrane klímy

Spoločnosť bola zaradená na prestížny zoznam "Climate Change A List"



LANXESS chce byť do roku 2040 uhlíkovo neutrálny



Uhlíková neutralita do roku 2040

CDP: Transparentná databáza firiem a ochrana klímy

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2020 (Webnoviny.sk) -Chemická spoločnosť LANXESS bola ocenená globálnou iniciatívou na ochranu klímy Carbon Disclosure Project (CDP). Zároveň bola zaradená na prestížny zoznam zodpovedných firiem "Climate Change A List", na ktorý sa dostala už po tretí krát od roku 2012.Viac ako šesť tisíc spoločností a stoviek miest a regiónov z celého sveta posiela každoročne do globálnej databázy CDP svoje údaje o emisii skleníkových plynov a aktivitách na ochranu klímy."To, že sa v uvedenom zozname CDP nachádzame, chápeme ako potvrdenie a motiváciu pre náš záväzok k ochrane klímy. Ako medzinárodná chemická spoločnosť totiž berieme zodpovednosť za životné prostredie a budúcnosť nás a ďalších generácií veľmi vážne. To sa rovnako odráža v našom cieli, ktorým je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040," uviedol Hubert Fink, člen správnej rady spoločnosti LANXESS AG. Hodnotenie "A" sa udeľuje spoločnostiam, ktoré vynikajú predovšetkým v transparentnosti a v oblasti ochrany klímy podnikajú kroky, ktoré vedú k skutočne efektívnym výsledkom.V rámci svojich obchodných aktivít sa LANXESS dlhodobo venuje udržateľnosti a ochrane klímy. V novembri 2019 spoločnosť oznámila, že chce byť do roku 2040 uhlíkovo neutrálna. Taktiež chce znížiť emisie skleníkových plynov zo súčasnej úrovne okolo 3,2 miliónov ton CO2.Na konci uplynulého roka spoločnosť spojila úrokové podmienky svojho hlavného revolvingového úverového nástroja s úspešným znížením emisií skleníkových plynov. Od 1. januára 2020 je LANXESS členom Svetovej podnikateľskej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD).Nezávislá nezisková organizácia CDP si stanovila za cieľ vytvoriť zoznam firiem vyznačujúcich sa transparentnosťou v oblasti emisie skleníkových plynov a rovnako aj k prírode šetrnej správe vodných zdrojov a lesných porastov. V roku 2019 predložilo iniciatíve svoje údaje viac ako 8 400 spoločností a 920 miest z celého sveta. Vďaka tomu je dátová platforma CDP jedným z najkomplexnejších globálnych zdrojov informácií o životnom prostredí. Hodnotenia okrem iného slúžia investorom ako nástroj pre spoločensky zodpovedné investovanie (SRI). Projekt v súčasnej dobe podporuje viac než 525 investorov po celom svete, ktorí spravujú aktíva v celkovej hodnote okolo 96 biliónov amerických dolárov.Ďalšie informácie o činnostiach spoločnosti LANXESS v oblasti ochrany klímy nájdete na tomto odkaze: https://lanxess.com/en/Responsibility Zoznam firiem v rámci iniciatívy CDP je k dispozícií na webových stránkach: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis