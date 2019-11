Europoslanci prichádzajú na tajné hlasovanie nového predsedu Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu 17. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu vyzvali na viac opatrení na boj proti obchodovaniu s deťmi a núteným sobášom a zdôraznili zásadný prínos, ktorý deti zohrávajú pri mobilizácii spoločnosti v boji proti zmene klímy.Pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa (20.11.) Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyhodnotil mnohé výzvy, ktorým dnes čelia deti a mládež. Za uznesenie hlasovalo 495 poslancov, 58 bolo proti a 87 sa hlasovania zdržalo.Europoslanci odsúdili všetky formy násilia páchaného na deťoch vrátane núteného manželstva, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, obchodovania s ľuďmi či psychického násilia. V tejto súvislosti vyzvali všetky členské krajiny EÚ, aby pracovali na nových stratégiách na odstránenie sexuálneho násilia a zneužívania detí online aj offline. Rovnako vyzvali členské štáty, aby presadzovali právne predpisy, ktoré telesné tresty detí považujú za trestný čin.Uznesenie EP požaduje úplné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému s cieľom zlepšiť podmienky migrujúcich detí. Pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa migrujúcich detí by sa malo prihliadať na najlepšie záujmy dieťaťa a ochrana detí by mala mať prednosť pred migračnou politikou pri zaobchádzaní s deťmi na úteku bez sprievodu dospelých osôb.Poslanci upozornili na skutočnosť, že niektoré deti sa rodia bez štátnej príslušnosti, a to aj v EÚ, a preto vyzvali príslušné členské krajiny, aby tieto problémy riešili. Podľa uznesenia je v snahe odstrániť existujúcu diskrimináciu potrebné riešiť aj otázku detí so zdravotným postihnutím, detí s migrantským pôvodom, detí rodičov patriacich ku skupine LGBTI, detí s rodičmi vo výkon trestu a tiež detí zahraničných bojovníkov, ktoré sa narodili alebo strávili časť detstva v Sýrii či Iraku a sú "neúmerne vystavené diskriminácii".Europarlament s odkazom na deti zahraničných teroristických bojovníkov zadržiavaných v táboroch v severovýchodnej Sýrii nalieha na všetky krajiny EÚ, aby repatriovali všetky takéto deti, pričom sa zohľadní ich špecifická rodinná situácia.V uznesení EP sa uvádza, že všetky krajiny EÚ musia deťom zaručiť právo na inkluzívne vzdelávanie vrátane informácií o sexualite podľa vekovej primeranosti.Poslanci v neposlednom rade vyzvali všetky krajiny, ktoré ešte neratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho dodatkové protokoly, aby tak bezodkladne urobili.