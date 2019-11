Rusko ukázalo americkým inšpektorom nový raketový systém Avangard

Ruský minister obrany Sergej Šojgu, ruský prezident Vladimir Putin a veliteľ ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov počas tetsu rakety Avangard, 26. decembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že americkým inšpektorom ukázalo svoj nový hypersonický raketový systém Avangard, píše agentúra AP.Ruská armáda ukázala americkým inšpektorom systém Avangard podľa vyhlásenia ministerstva tento týždeň v rámci opatrení na posilnenie transparentnosti, ktoré vyplývajú z Dohody o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III). Zbraňový systém by sa mal dostať do výzbroje ruskej armády v decembri.Klzáková strela Avangard je podľa ruského rezortu obrany schopná dosiahnuť rýchlosť až 27-krát vyššiu, ako je rýchlosť zvuku.Ruský prezident Vladimir Putin predstavil systém Avangard v roku 2018. Zdôraznil vtedy, že "využitie nových kompozitných materiálov umožnilo vyriešenie problému dlhého riadeného letu bojovej hlavice fakticky v podmienkach vzniku plazmy. Blíži sa k cieľu prakticky ako meteorit, ako ohnivá guľa". Vyvinutie systému Avangard označil ruský líder za technologický posun porovnateľný s vyslaním prvej družice do vesmíru v roku 1957.Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by mala vypršať v roku 2021. Putin uviedol, že Moskva je pripravená platnosť tejto zmluvy predĺžiť, ale sťažoval sa na neochotu Washingtonu angažovať sa patrične v tejto záležitosti. Americkí predstavitelia tvrdia, že nová zmluva START by sa mala po vypršaní svojej lehoty zrušiť a nahradiť niečím iným.