Europoslanci ostro odsúdili zatknutie Navaľného, žiadajú tiež sprísnenie sankcií voči zodpovedným

Kremeľ musí byť pod tlakom

Výstavba Nord Stream 2 v ohrození

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) ostro odsúdili zatknutie ruského opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného v Rusku a vyzvali Európsku úniu, aby rozšírila súčasné sankcie na ruských predstaviteľov, ktorí sú zapletení do jeho uväznenia.Zákonodarcovia v rámci utorňajšej rozpravy so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom vyzvali ruské orgány na okamžité prepustenie Navaľného. Zdôraznili tiež, že zatknutie Navaľného a spôsob, akým k nemu došlo, je jednoznačne v rozpore s medzinárodným právom a ruskou ústavou. Informoval o tom EP v tlačovej správe.Europoslanci zároveň vyzvali na rozšírenie sankcií, ktoré sa aktuálne vzťahujú na ruských predstaviteľov zodpovedných za otravu Alexeja Navaľného, aj na osoby zapletené do jeho uväznenia.„V takýchto prípadoch únia nesmie váhať a mala by využiť nový globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv (únijná obdoba Magnitského zákona)," zdôraznili europoslanci.Podľa niektorých zákonodarcov musí byť na Kremeľ vyvinutý väčší tlak, aby sa zodpovedal za porušovanie ľudských práv a spolitizovanie ruského justičného systému.Niekoľko rečníkov vyzvalo EÚ a vlády členských štátov a regionálne vlády, aby v záujme uvalenia náležitých ekonomických sankcií na ruskú vládu zastavili práce na výstavbe plynovodu Nord Stream 2.O samostatnom uznesení, prostredníctvom ktorého oficiálne zareaguje na uväznenie Alexeja Navaľného, bude Európsky parlament hlasovať vo štvrtok.