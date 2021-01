Krajčí: O očkovanie môžu požiadať aj seniori nad 85 rokov

O očkovanie proti novému koronavírusu môžu po novom požiadať slovenskí seniori nad 85 rokov. Na sociálnej sieti to v noci uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.





Ako priblížil, prihlásiť sa môžu cez formulár na korona.gov.sk , no možné to bude len v niektorých okresoch. Šéf rezortu zdravotníctva ešte v pondelok (18. 1.) povedal, že takýmto ľuďom môžu pomôcť prihlásiť sa na očkovanie buď rodinní príslušníci, alebo ich lekári.Krajčí ďalej informoval o tom, že na Slovensku je aktuálne otvorených už 29 vakcinačných centier, očkuje sa už v 66 nemocniciach. Ešte v pondelok sa začala pilotná fáza mobilného očkovania. "Nemocnice v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Košiciach už vysielajú svoje mobilné očkovacie tímy do zariadení sociálnych služieb k našim seniorom," dodal šéf rezortu zdravotníctva.Informoval aj o ďalších skupinách, ktoré by mali mať v očkovaní prioritizáciu. V prípade, že sa na očkovanie v daný deň nedostavia všetky objednané osoby, očkovacia dávka sa môže podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v danom zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, alebo takej osobe, ktorá je objednaná na očkovanie a má závažnú chorobu významne zvyšujúcu riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, a to bez ohľadu na vek.Taktiež by jej v danom zdravotníckom zariadení mala byť poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť. Prípadne môžu zaočkovať inú osobu s vekom najmenej 65 rokov s niektorou z vážnych diagnóz. Vyplýva to z odkazu, ktorý Krajčí zverejnil.