Europoslanci pôsobia v politických skupinách, ale môžu byť i nezaradení. Ako funguje Európsky parlament?

Frakcie si môžu najať zamestnancov

Volia sa každých päť rokov

7.6.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu pôsobia počas svojho päťročného mandátu v politických skupinách. Politické strany v jednotlivých krajinách väčšinou potvrdia svoju príslušnosť k existujúcej skupine, ale môžu ohlásiť aj úmysel vytvoriť novú frakciu.Na to, aby mohla frakcia v EP existovať, musí mať aspoň 23 členov, ktorí zastupujú aspoň štvrtinu členských štátov.V končiacom parlamente pôsobí sedem politických skupín, poslanci však môžu pôsobiť aj ako nezaradení. Strany a poslanci sa k frakciám pridávajú na základe politickej orientácie.Politickými skupinami v Európskom parlamente, ktoré sa nazývajú aj frakcie, sú: Európska ľudová strana (EĽS, známa aj pod skratkou EPP) , Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), Renew Europe, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia (The Greens/EFA Group), Európski konzervatívci a reformisti (EKR), Skupina Identita a Demokracia (ID) a Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL (The Left).Poslanci sa radia do nich, aby mali väčší vplyv. Frakcie v Európskom parlamente fungujú podobne ako politické strany v národných parlamentoch. Keďže žiadna skupina nemá väčšinu, snažia sa medzi sebou dohodnúť a hľadať podporu pre svoje návrhy.Vytvorenie politickej skupiny sa musí oznámiť predsedovi EP. Vyhlásenie musí obsahovať názov skupiny, mená členov a zloženie predsedníctva.Frakcie si môžu najať zamestnancov a dostanú administratívne vybavenie financované z rozpočtu parlamentu. Predsedníctvo EP stanovuje pravidlá, ako sa budú tieto peniaze a vybavenie spravovať a kontrolovať.Peniaze, ktoré frakcie dostanú, môžu minúť na pokrytie administratívnych a prevádzkových nákladov zamestnancov skupiny, ale aj nákladov na politické a informačné činnosti súvisiace s politickými aktivitami Európskej únie.Nesmú ich použiť na financovanie žiadnej formy európskej, vnútroštátnej, regionálnej či miestnej volebnej kampane ani na financovanie politických strán na vnútroštátnej a európskej úrovni alebo ich orgánov.Poslanci Európskeho parlamentu sa volia každých päť rokov. Európsky parlament je jediným priamo voleným medzinárodným zhromaždením na svete a jeho úlohou je zastupovať záujmy občanov EÚ na európskej úrovni.Voľby do EP sa na Slovensku konajú 8. júna a ľudia si volia 15 slovenských zástupcov. Výsledky volieb budú známe až v nedeľu po tom, čo sa uzavrie posledná volebná miestnosť v EÚ.