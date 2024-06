Filtračné tábory, deportácie a nenávisť. Rusko stiahlo Európu do minulosti, vyhlásil vo francúzskom parlamente Zelenskyj

Nový ruský kult

Celý arzenál minulosti

7.6.2024 (SITA.sk) - Rusko stiahlo Európu do minulosti a spravilo z nej kontinent, kde existujú filtračné tábory, deportácie a nenávisť, kde „sú mestá zničené a dediny vypálené“.Ako referuje web Kyiv Independent, v piatkovom vystúpení pred francúzskym parlamentom to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Toto je „nový ruský kult“, povedal Zelenskyj. „Je to opak slobody, opak rovnosti, opak bratstva a opak Európy. Antieurópa, to je to, čo zosobňuje Putin. Žijeme v čase, keď Európa opäť prestala byť kontinentom mieru,“ doplnil Zelenskyj.Pripomenul, že kamkoľvek prišlo Rusko, prinieslo tam akurát skazu a nešťastie. Rusko „investuje do teroru a podkopáva život všade, kde sa môže dostať a kdekoľvek, kde sa nestretne s odporom.“Mimo Európy „už ničí Sýriu a seje chaos v Saheli,“ poukázal Zelenskyj na ruské aktivity v iných oblastiach sveta, kde s Rusmi prišla nestabilita, konflikty, umieranie nevinných ľudí a chudoba.„Rusko prinieslo do 21. storočia celý arzenál minulosti - od námornej blokády po masové únosy detí našich obyvateľov z okupovaných území, aby ich prevychovalo tak, aby nenávideli svoju vlasť,“ podotkol ukrajinský prezident a zdôraznil, že Ukrajina si na rozdiel od Ruska dokáže predstaviť ukončenie vojny nielen zbraňami.