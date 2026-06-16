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16. júna 2026

Europoslanci potvrdili kompromis o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave


Tagy: Letecká doprava Letecké spoločnosti Práva cestujúcich

Reforma práv cestujúcich v leteckej doprave je o krok bližšie k schváleniu. Členovia zmierovacieho výboru Európskeho parlamentu v pondelok jednomyseľne podporili kompromisnú dohodu, ktorú minulý týždeň ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - Reforma práv cestujúcich v leteckej doprave je o krok bližšie k schváleniu. Členovia zmierovacieho výboru Európskeho parlamentu v pondelok jednomyseľne podporili kompromisnú dohodu, ktorú minulý týždeň vyrokovali s členskými štátmi Európskej únie.


Všetkých 27 europoslancov pôsobiacich v zmierovacom výbore podporilo kompromisný text reformy práv leteckých pasažierov. Ako referuje web Politico, vo vyhlásení o tom informoval Európsky parlament. Dohodu už v piatok schválili aj členské štáty EÚ výraznou väčšinou hlasov.

Návrh reformy teraz čaká hlasovanie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré je naplánované na budúci mesiac. Ak získa podporu poslancov, do platnosti by mal vstúpiť v druhej polovici roka 2027.

Cieľom reformy je podľa Európskej únie dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi záujmami leteckých spoločností a právami cestujúcich. Dohoda zachováva súčasné pravidlá odškodnenia pri meškaní alebo zrušení letov a zároveň prináša nové práva pre spotrebiteľov.

Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu Andrej Novakov uviedol, že za každým meškaním alebo zrušením letu stoja konkrétni ľudia a ich životné situácie. Zdôraznil, že trojhodinová hranica na priznanie kompenzácie aj výška odškodnenia zostávajú zachované.

Spoluvyjednávač za skupinu Zelených Virginijus Sinkevičius vyhlásil, že Európsky parlament od začiatku trval na modernizácii pravidiel bez toho, aby náklady znášali cestujúci. Podľa neho reforma zachováva ochranu pasažierov a zároveň aktualizuje existujúci systém.

S kompromisom však nie sú spokojné letecké spoločnosti. Generálna riaditeľka Európskej asociácie regionálnych leteckých spoločností Montserrat Barrigová uviedla, že dohoda podľa dopravcov neprináša víťazov. Kritizovala, že vyjednávači podľa nej urýchlene prijali kompromis, ktorý zvyšuje regulačné povinnosti, náklady a administratívnu náročnosť bez toho, aby priniesol väčšiu právnu jasnosť.


Zdroj: SITA.sk - Europoslanci potvrdili kompromis o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letecká doprava Letecké spoločnosti Práva cestujúcich
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