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16. júna 2026

Jaroslav Polaček plánuje opäť kandidovať na post primátora Košíc


Tagy: Kandidatúra Košický primátor Mandát

O post primátora Košíc chce Jaroslav Polaček zabojovať aj v roku 2026. Jaroslav Polaček ohlásil zámer kandidovať na post ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - O post primátora Košíc chce Jaroslav Polaček zabojovať aj v roku 2026.


Jaroslav Polaček ohlásil zámer kandidovať na post primátora Košíc. Informoval o tom na tlačovej besede. O mandát sa plánuje uchádzať po tretíkrát.

Polaček bol na post košického primátora prvýkrát zvolený v roku 2018, keď vo funkcii nahradil Richarda Rašiho (vtedy Smer-SD, v súčasnosti Hlas-SD). Volebný úspech následne zopakoval aj v roku 2022.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.


Zdroj: SITA.sk - Jaroslav Polaček plánuje opäť kandidovať na post primátora Košíc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Košický primátor Mandát
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