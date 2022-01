Europoslanci sa obávajú, či Slovensko vyčerpá peniaze z Plánu obnovy. Beňová je skeptická a Šefanec sa spolieha na Hegera

Mierna nádej a optimizmus

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa obávajú, či Slovensko dokáže efektívne míňať peniaze z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie.Povedali to počas online diskusie Aký bol európsky rok 2021 a čo nás čaká v tomto roku?, ktorú zorganizovala Kancelária EP na Slovensku.Ivanovi Štefancovi (KDG/EPP) v súvislosti s čerpaním financií z Plánu obnovy dáva nádej to, že si túto tému pod seba zobral premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Mám miernu nádej a optimizmus, že tieto peniaze budú čerpané lepšie ako eurofondy, ktoré sú čerpané po starom,“ tvrdí. Dodáva, že šancu na vyčerpanie určených peňazí dáva aj to, že tam nie je spolufinancovanie. Rizikom je však jednota vládnej koalície, keďže na čerpanie financií sú potrebné schválené reformy.Monika Beňová (Smer-SD/S/D) si veľmi praje, aby Slovensko vyčerpalo čo najviac peňazí z plánu obnovy. Podľa nej sú to peniaze, ktoré táto krajina veľmi potrebuje. Pripomína, že Slovensko má jeden z najkomplikovanejších spôsobov prijímania štrukturálnej pomoci.„Obávam sa nejednotnosti vládnej koalície a toho, ako do toho vstupuje minister financií a chce rozhodovať, kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí. Som skeptická, lebo tu vidím nekompetentnosť súčasnej vlády,“ povedala. Doplnila, že si cení snahu premiéra Hegera, ale jeho reálna pozícia nie je silná natoľko, aby dokázal ustáť takúto investíciu, akou je Plán obnovy.Podľa Michala Šimečku čakajú Slovensko pri čerpaní financií z Plánu obnovy iné problémy ako v prípade čerpania eurofondov. Konštatuje, že pôjde o problémy politické, ktoré sa ukázali už nedávno napríklad pri prijímaní zdravotníckej reformy či pri reforme národných parkov.„Na všetky tieto kroky a reformy sú peniaze naviazané. Nebude to problém menežovania reforiem, hoci aj to je náročné, ale problémom bude nájsť zhodu v navzájom rozhádanej koalícii,“ skonštatoval.