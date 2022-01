Nikto nemá dôvod znášať agresivitu druhého. Vždy sa dá nájsť pomoc, zdôraznila prezidentka Čaputová

Nie je dôvod ostať v tom sám

Obrátiť sa môžete na rôzne organizácie

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pandémia a s ňou spojená izolácia veľmi negatívne ovplyvnila psychické zdravie detí a mladých ľudí. Prezidentka Zuzana Čaputová na problematiku duševného zdravia dlhodobo upozorňuje a zdôrazňuje, že ľudia by na problémy duševného zdravia nemali ostávať sami. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.„Nikto nemá dôvod znášať agresivitu druhého a nie je dôvod ostať v tom sám. Je dobré osloviť kamaráta, porozprávať sa s rodičmi, zveriť sa školskému psychológovi, obrátiť sa na linky pomoci alebo na niekoho iného, komu dôverujeme. Vždy sa dá nájsť pomoc,“ zdôraznila hlava štátu.Urobila tak počas diskusie na tému duševného zdravia, ktorú Kancelária prezidenta zorganizovala.Diskusia prezidentky, na ktorej vystúpila školská psychologička Lucia Košťalová a komik Fero Joke sa nevyhla ani problematike detskej šikany a otázkam, prečo a ako vzniká, či ako sa jej dá predísť.Kancelária prezidenta dala v tejto súvislosti do pozornosti aj organizácie Linka detskej istoty, Linka detskej dôvery, IPčko.sk, Linka dôvery Nezábudka, Linka Chuť žiť a Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, na ktoré sa ľudia so svojimi problémami môžu obrátiť.