Europoslanci schválili liberalizáciu vízového režimu s Kosovom, míľnik je podľa EÚ dôležitý aj pre užšiu spoluprácu

Európsky parlament podporuje liberalizáciu vízového režimu s Kosovom od roku 2016 po tom, ako Európska komisia vyhlásila, že Kosovo spĺňa kritériá plánu liberalizácie vízového režimu. Kosovo je v súčasnosti jediným štátom západného Balkánu, ktorý nevyužíva bezvízový styk pri krátkodobých pobytoch v schengenskom priestore.





18.4.2023 (SITA.sk) - Európsky parlament v utorok schválil dohodu s Kosovom o bezvízovom režime pri krátkodobých pobytoch. Občania Kosova budú môcť cestovať do Európskej únie a občania EÚ cestovať do Kosova bez toho, aby žiadali o víza, a to na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.Oslobodenie od vízovej povinnosti nadobudne účinnosť po spustení Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ale najneskôr od roku 2024.„Po rokoch v čakárni je Kosovo teraz posledným v regióne západného Balkánu, kto sa pripojil k nášmu bezvízovému režimu. To napokon umožňuje obyvateľom Kosova ľahko cestovať, navštevovať príbuzných a podnikať v EÚ. Ale je to zároveň oveľa viac. Tento míľnik je tiež dôležitým základom pre budúcu a čoraz užšiu spoluprácu medzi EÚ a Kosovom,“ uviedol spravodajca Thijs Reuten zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D).Tento akt podpíšu v stredu v Štrasburgu predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola a švédske predsedníctvo Rady.