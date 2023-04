Naď: Ruská agresia voči Ukrajine je najväčšou bezpečnostnou výzvou za posledné desaťročia

Významný krok, ohavné okolnosti

Poskytnutie grantu od USA

Naď vyzdvihol obrannú spoluprácu

18.4.2023 - Ruská agresia voči Ukrajine je najväčšou bezpečnostnou výzvou za posledné desaťročia. Uviedol to poverený minister obrany Jaroslav Naď , ktorý prediskutoval s veľvyslancami Dánska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Nórska, Švédska a USA aktuálne bezpečnostno-politické otázky.Dôraz pri tom kládol na priority Ministerstva obrany (MO) SR v zmysle pomoci Ukrajine a modernizácie ozbrojených síl. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kakaščíková."Veľmi ma teší, že jasné postoje a odhodlanie Slovenska pomáhať Ukrajine v jej spravodlivom boji za slobodu oceňujú aj naši partneri z Pobaltia a Škandinávie, z ktorých viacerí majú s Ruskom spoločnú hranicu. Ruská invázia podnietila niektoré krajiny k historickému prehodnoteniu ich bezpečnostnej politiky a pridaniu sa k najsilnejšej obrannej Aliancii sveta, je to významný krok, žiaľ, na pozadí ohavných okolností," vyhlásil Naď.Naď zagratuloval fínskemu veľvyslancovi Pasi Tuominenovi k vstupu jeho krajiny do NATO, ktorého členom sa Fínsko stalo 4. apríla.S veľvyslancom USA v SR Gautamom Ranom sa minister Naď venoval aj aktuálnym transatlantickým procesom a modernizačným prioritám, s ktorými súvisí aj poskytnutie grantu od Spojených štátov amerických v hodnote 200 miliónov dolárov na obstaranie vojenskej techniky."Tie budú na základe návrhu OS SR rozdelené na nákup obrnených vozidiel Oshkosh JLTV 4x4, 5 000 kusov útočných pušiek a sofistikovaných protidronových systémov," spresnil rezort obrany s tým, že minister diskutoval aj o ďalších krokoch v súvislosti s ponukou na bojové vrtuľníky AH–1Z Viper.Naď vyzdvihol obrannú spoluprácu so škandinávskymi krajinami a iniciatívu Nórska a Dánska, ktoré minulý rok spolu s Nemeckom zafinancovali 16 kusov samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 pre Ukrajinu."Naše vynikajúce bilaterálne vzťahy a spolupráca v rámci medzinárodných organizácií a multilaterálnych stretnutí sú najlepšou cestou k napĺňaniu spoločného aliančného záväzku, ktorým je zachovávanie mieru a bezpečnosti na východnom krídle NATO," uzavrel Naď.