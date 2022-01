Europoslanci schvaľujú obrannú dohodu s USA, problém s ňou majú zástupcovia strany Smer-SD

Podobnú zmluvu má veľa krajín

Smeráci dohodu neschvaľujú

Štefanec je za prozápadné smerovanie

Veľké riziko v dezinformáciách

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, ktorú vláda SR schválila v stredu 12. januára, rozdeľuje slovenských poslancov v Európskom parlamente. Zatiaľ čo jedna časť ju vníma ako príležitosť, niektorí s ňou absolútne nesúhlasia. Povedali to pre agentúru SITA.Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO/EPP) považuje uzavretie dohody s USA za dobrý krok, najmä v kontexte so súčasnou bezpečnostnou situáciou. Prízvukuje, že SR ako jediná krajina v regióne podobnú dohodu nemá. „Treba však počkať na jej ratifikáciu parlamentom a podpis zo strany prezidentky,“ doplnil.Michal Wiezik (PS/RE) tvrdí, že spolupráca s USA je v záujme Slovenska, pričom neobmedzuje jeho zvrchovanosť a posilňuje jeho suverenitu. „Po tohtotýždňovej debate považujem za potrebné zopakovať, že dohoda bola iniciovaná z našej strany už počas predošlých vlád. Akoby niektorí jej oponenti zabudli na vlastné kroky v tomto smere,“ povedal.Pozitívne vníma dohodu aj Martin Hojsík (PS/RE), ktorý zdôrazňuje, že podobnú zmluvu má veľa krajín, od liberálneho Nórska až po proruské Maďarsko. Europoslanec tvrdí, že posilňovanie prepojenosti a spolupráce s partnermi Slovenska je krokom dobrým smerom.Obrannú dohodu medzi USA a Slovenskom podporuje aj poslanec EP Eugen Jurzyca (SaS/ECR).Monika Beňová (Smer-SD/S/D) dohodu s USA považuje na základe jej znenia a dostupných informácií za nevýhodnú pre Slovensko. Jej stranícky kolega v europarlamente Miroslav Číž (Smer-SD/S/D) dohodu s USA neschvaľuje.Róbert Hajšel (Smer-SD/S/D) si nemyslí, že podobný typ zmluvy je teraz pre Slovensko potrebný. Mieni, že Slovensko si plní svoje podmienky voči NATO, ktoré v prípade potreby garantuje svojím členom poskytnutie kolektívnej obrany. „Akokoľvek slovenská vláda vyzdvihuje údajné prínosy tejto bilaterálnej dohody s USA a zľahčuje jej negatívne dôsledky, domnievam sa, že to nie je šťastný krok, ktorý by posilňoval našu bezpečnosť a zvrchovanosť,” skonštatoval Hajšel. Doplnil, že tento návrh dohody je pre Slovensko nevýhodný a vytvára podmienky prakticky pre stálu prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku.Podľa Ivana Štefanca (KDH/EPP) dohoda s USA nijako nenarúša integritu a suverenitu SR, ale, naopak, posilňuje európsku bezpečnostnú politiku a obranyschopnosť Slovenska. „Chcem, aby Slovensko patrilo medzi vyspelé demokratické štáty proeurópskeho a prozápadného smerovania,“ uviedol europoslanec. Dodal, že ho pri tejto téme zaráža pokrytectvo opozičných strán.Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) považuje dohodu s USA za štandardnú a odmieta dezinformácie a strašenie, ktoré pri diskusii o nej „používajú politici Smeru, Hlasu a fašisti“. „V čase, keď čelíme zhoršujúcemu sa bezpečnostnému prostrediu, je v záujme našej krajiny, aby sme aj prostredníctvom investičných projektov a financií spojených s touto dohodou pomohli slovenskej armáde a obranyschopnosti Slovenska,“ zdôraznil.Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EPP) vidí veľké riziko najmä v dezinformáciách súvisiacich s touto dohodou a vníma to ako spoločensky zbytočnú polarizáciu. Víta ale konštruktívnu diskusiu, ktorá k tejto zmluve viedla, ktorej výsledkom boli pripomienky zapracované v rámci medzirezortného pripomienkového konania. „Ide o štandardnú rámcovú zmluvu a akékoľvek ďalšie konkrétne aktivity amerických ozbrojených síl v rámci jej realizácie na Slovensku budú podliehať jednotlivému schváleniu vlády SR a Národnej rady SR. Podpis tejto dohody bude zavŕšením úsilia vlád štyroch premiérov SR, a preto odmietam vytĺkanie politických bodov zo strany opozície,“ dodáva.Aj podľa Michala Šimečku (PS/RE) je dohoda s USA v záujme Slovenska. „Obzvlášť v situácii, kedy Vladimir Putin posiela na hranice s naším východným susedom desaťtisíce vojakov, je rozvoj vzťahov so spojencami garantujúcimi našu bezpečnosť rozumným krokom,“ uzavrel.