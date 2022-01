Slovensko má v dohode s USA lepšie podmienky ako iné štáty, Heger pripomenul Rusov na Slovensku

Ruskí vojaci majú voľný pohyb

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko v rámci obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými vyrokovalo lepšie podmienky ako okolité štáty. V diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Zároveň doplnil, že SR bola poslednou krajinou na východnej hranici NATO, ktorá takúto dohodu nemala.„SR ako jediná krajina má mať jednoznačne zadefinovanú kategóriu, že sa budú oznamovať trestné činy (vojenského personálu USA, pozn. SITA), pri ktorých je trestná sadzba do troch rokov. Čiže, aj tie malé," vysvetlil Heger. Zároveň uviedol, že lepšie podmienky v porovnaní s okolitými krajinami boli aj dôvodom, prečo dohodu bez problémov schválila vláda.Premiér zároveň pripomenul, že na Slovensku momentálne pôsobí 20 až 30 ruských vojakov, ktorí sa starajú o štyri stíhačky MIG. „Títo vojaci majú voľný pohyb po Slovensku a stojí nás to 50 miliónov eur ročne," zdôraznil.Pripomenul tiež, že to bola predchádzajúca vláda, ktorá kúpila z USA stíhačky v hodnote dve miliardy eur. „A tie stíhačky musia pristávať tuto niekde na Slovensku, keďže majú obsluhovať vzdušný priestor. Tak tie letiská (Sliač a Kuchyňa, pozn. SITA) bude treba opraviť," uviedol Heger s tým, že na letiská dostane Slovensko v rámci podpisu dohody od Američanov 100 miliónov eur.Predseda vlády zároveň vylúčil, že by zámer uzavrieť dohodu s USA súvisel s aktuálnym zvýšeným napätím medzi NATO a Ruskom. „Rokovali to štyri vlády dve volebné obdobia," dodal.