Europoslanci vyzvali Rusko, aby prestalo stíhať litovských sudcov

Brusel/Štrasburg 28. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali vo štvrtok Rusko, aby zastavilo nezákonné stíhanie litovských sudcov a prokurátorov, ktorí obvinili 67 ruských, bieloruských a ukrajinských občanov z vojnových zločinov proti Litve v rámci udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse.V uznesení EP sa uvádza, že Rusko by malo ukončiť politicky motivované stíhanie litovských sudcov a prokurátorov a krajiny EÚ by mali odmietnuť akúkoľvek právnu pomoc ruskej strane. Za uznesenie hlasovalo 493 poslancov, 43 boli proti a 86 sa zdržali hlasovania.Parlament odsúdil konanie Ruska ako, politicky motivované konanie a porušenie základných právnych hodnôt, najmä v oblasti nezávislosti súdnictva.Europoslanci vyzvali členské krajiny EÚ, aby neodovzdali Rusku žiadne osobné údaje, ktoré by mohli byť použité v trestnom konaní proti litovským sudcom, a aby odmietli žiadosti ruskej strany o právnu pomoc. Podľa uznesenia EP by krajiny EÚ a Interpol mali ignorovať všetky medzinárodné zatykače proti obvineným litovským predstaviteľom.Počas zákroku sovietskych vojsk, ku ktorému došlo 13. januára 1991, po vyhlásení nezávislosti Litvy od Sovietskeho zväzu (11. marca 1990), bolo pri násilnostiach v okolí televíznej veže vo Vilniuse usmrtených štrnásť civilistov a zranených takmer 800 osôb.V marci 2019 litovský súd vydal rozhodnutie k tomuto agresívnemu aktu proti Litve, keď vyhlásil, že 67 osôb, vrátane vtedajšieho ministra obrany a šéfa tajnej služby bývalého Sovietskeho zväzu, je vinných z vojnových zločinov.Rusko neodpovedalo na žiadosť litovského súdnictva o spoluprácu. Väčšina obvinených bola preto postavená pred súd v neprítomnosti.V roku 2018 Rusko začalo trestne stíhať litovských sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov zapojených do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse. Moskva obviňuje litovských sudcov a prokurátorov z. Na druhej strane litovské ministerstvo zahraničných vecí označilo kroky ruskej strany za(spravodajca TASR Jaromír Novak)