Kúpte si viac voľného času. Budete šťastnejší.

Na tému, či peniaze dokážu kúpiť šťastie už vzniklo viacero vedeckých štúdii. Prvá zistila, že ľudia, ktorí svoju sebaúctu zakladajú na osobnom bohatstve, sú často viac úzkostliví, vystresovaní a v častejšie odsudzujú iných. Ďalšia zas, že šťastie síce rastie s príjmom, ale iba do hranice okolo 75 000 dolárov ročne. Príjem nad touto hranicou ľudí šťastnejšími nerobil.

Môžu peniaze kúpiť šťastie? Vyzerá to, že áno.

Novo publikovaná štúdia s názvom „Buying time promotes happines“ odhalila, že ľudia, ktorí si kupujú služby ktoré im šetria čas, sú spokojnejší so životom ako tí, ktorí tak nerobia. Nielen, že by sem boli sme oveľa šťastnejší, no podľa vedcov by sme dokonca žili zdravšie, ak by sme sa odbremenili od úloh, ako je napríklad žehlenie. Ide o jednu z prvých štúdií, ktorá bola zameraná na to, či si môžeme kúpiť šťastie tým, že časť svojich povinností delegujeme na profesionálov.

S rastúcimi príjmami, čoraz viac ľudí trpí „nedostatkom času“.

V súvislosti s tým ako sa príjmy v posledných desaťročiach postupne zvyšujú, čoraz viac ľudí trpí „nedostatkom času“. Tí, ktorí nemajú dosť času na to, aby urobili všetko, čo potrebujú, majú často pocit, že nezvládajú svoj každodenný život. Tento druh stresu, spôsobuje, že sú menej spokojní so svojím životom, viac úzkostliví, majú horšie stravovacie návyky, menej pohybu a trpia zvýšenou nespavosťou.

Nemyslíte si, že si môžete kúpiť šťastie? Najmite si upratovaciu službu.

Je dokázané, že pozitívne zážitky sú predpokladom šťastia. Ľudia investujú do dovolenky, wellness pobytu, alebo lístkov na koncert. Podľa výsledkov štúdie však treba venovať peniaze aj na to, aby ste získali viac voľného času.

Čím viac ste v strese, tým menej kontroly pociťujete nad rôznymi aspektami vášho života a tým menej ste so svojim životom spokojní. Zaplatiť profesionálom aby vás odbremenili od niektorých úloh je spôsob ako získať túto kontrolu naspäť.

Riešenie sa teda zdá byť jasné: ak máte dosť peňazí, najmite si upratovaciu službu aby vám umyla okná, alebo hodinového manžela aby vám prišiel porobiť drobné práce okolo domu ako napríklad upratať pivnicu a vyčistiť komín a vy radšej choďte do parku.

Nie je to len pre bohatých

Aby sa uistili, že priemerný príjem účastníkov štúdie neovplyvnil ich zistenia. Vedci zámerne vybrali do štúdie účastníkov s rôznymi úrovňami príjmu. Zúčastnilo sa jej vyše 6 000 respondentov z Európy a USA a výsledky boli jednoznačné. U tých, ktorí si najali pomoc aby získali viac času, sa zvýšila spokojnosť so životom.

Môže sa zdať zrejmé, že delegovanie domácich prác zvyšuje duševnú pohodu, napriek tomu však ľudia nevyhľadávajú profesionálne služby často – dokonca ani tí, ktorí si to môžu dovoliť. Zo vzorky 850 milionárov, polovica nevyužívala služby profesionálov na to aby ušetrila čas.

Prečo nenajímame profesionálov častejšie?

Ľudia sa často sa cítia vinní. Majú pocit, že sa zbavujú zodpovednosti, ak sa vyhýbajú domácim prácam. Alebo sa obávajú, že budú považovaní za lenivých, ak zaplatia niekomu inému, aby vykonal niečo, čo by mohli urobiť aj sami. Kúpa času však môže byť obzvlášť prospešná hlavne pre ženy. Spokojnosť so životom neustále klesá predovšetkým u žien, ktoré po celodennej práci v zamestnaní prichádzajú domov na „druhú zmenu“ plnú povinností v domácnosti.

Čo vás urobí šťastnejšími: čas alebo veci?

Ďalšou otázkou, ktorú vedci skúmali, bolo, či budú ľudia šťastnejší ak si zaplatia pomoc do domácnosti ako keď si kúpia materiálnu vec. Aby to otestovali, dali účastníkom štúdie peniaze, ktoré mali minúť počas dvoch po sebe idúcich víkendov. Prvý víkend dostali účastníci pokyn minúť peniaze za niečo, čo im ušetrí čas. Druhý víkend dostali pokyn minúť ho na nákup vecí. Výsledky boli v súlade s ich predchádzajúcimi zisteniami: ľudia boli šťastnejší, keď si kúpili služby a pomoc, ktorá im šetrila čas, než keď si kúpili materiálne veci.

Kúpte si viac voľného času. Budete šťastnejší.