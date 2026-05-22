Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Europoslanci za Progresívne Slovensko odmietli obed u prezidenta, nechcú sedieť za jedným stolom s extrémistami
Poslanci Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko sa nezúčastnia v piatok na obede u prezidenta Petra Pellegriniho. Pozvanie odmietli s odôvodnením, že nechcú sedieť za jedným stolom s extrémistami. Europoslanec Martin Hojsík ako dôvod uviedol účasť politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, konkrétne hanobenia národa, rasy a presvedčenia.
Kritika účasti extrémistov
„Títo politici sa nedokážu vierohodne zbaviť ani podstaty, ani nánosov priľnutia k totalitným a fašistickým tendenciám, ktoré nie sú otázkou minulosti, ale sú v našej spoločnosti, žiaľ, prítomné aj dnes. Sú to politici, ktorí sa cielene, otvorene a programovo usilujú o oslabenie európskej schopnosti svojbytne, plnohodnotne a v primeranom čase plniť si záväzky voči občanom Európskej únie, a teda aj Slovenska,“ vyhlásil Hojsík.
Ako však zdôraznil, sú pripravení týchto politikov tvrdo konfrontovať v diskusiách, no legitimizovať ich takýmto spôsobom odmietajú. Podotkol, že europoslanci za PS rešpektujú právo všetkých občanov SR voliť si svojich zástupcov, no odmietajú sedieť za jedným stolom s niekým, kto legitimizuje politické strany s fašistickými prvkami ako svojho budúceho partnera vo vláde. Podľa Hojsíka je však poľutovaniahodné, že tak konajú aj najvyšší ústavní činitelia, ktorí sa ešte donedávna hlásili k protifašistickému odkazu SNP. „Prezident, žiaľ, robí nadprácu pre Roberta Fica,“ dodal Hojsík.
List adresovaný prezidentovi
Hojsík zaslal Pellegrinimu list, v ktorom vysvetľuje, že diskusiu o pálčivých témach ako ruská agresia na Ukrajine, situácia na Blízkom východe či aktuálne dôležité európske témy by europoslanci za PS chceli viesť s tými, ktorí sa na pôde Európskeho parlamentu zastávajú demokratickým princípov a princípov právneho štátu.
„Nie však s tými, ktorí sa, naopak, cielene, otvorene a programovo usilujú o oslabenie európskej schopnosti svojbytne, plnohodnotne a v primeranom čase plniť si záväzky voči občanom EÚ, a teda aj Slovenska, a ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia,“ odkázal Hojsík prezidentovi.
Zdroj: SITA.sk - Europoslanci za Progresívne Slovensko odmietli obed u prezidenta, nechcú sedieť za jedným stolom s extrémistami © SITA Všetky práva vyhradené.
