Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
22. mája 2026
Erdogan nariadil zatvorenie liberálnej univerzity v Istanbule
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zrušil licenciu súkromnej univerzite Bilgi, ktorá patrí medzi najznámejšie liberálne orientované školy v krajine.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok nariadil zatvorenie nezávislej Istanbulskej univerzity Bilgi priamo počas prebiehajúceho akademického roka. Vyplýva to z oficiálneho dekrétu zverejneného v štátnom vestníku.
Erdoganov výnos odobral škole prevádzkovú licenciu. Ako dôvod uvádza zákon umožňujúci zatvorenie súkromnej inštitúcie v prípade, že „očakávaná úroveň vzdelávania a výučby je nedostatočná“.
Školu riadil úradník
Univerzita Bilgi má viac než 20-tisíc študentov z Turecka aj zo zahraničia a viacerí jej výskumníci patria medzi rešpektovaných odborníkov vo svojich odboroch.
Školu od minulého roka riadil správca dosadený súdom po tom, čo sa jej turecká materská spoločnosť dostala do vyšetrovania pre podozrenia z prania špinavých peňazí a daňových podvodov.
Erdogan pritvrdzuje
Istanbulská univerzita Bilgi bola založená v roku 1996 a je známa svojou liberálnou orientáciou. Univerzita sa zapájala do výmenného programu Erasmus Európskej únie (EÚ) a každoročne prijímala veľký počet európskych a zahraničných študentov.
Kritici tureckého prezidenta dlhodobo obviňujú Erdoganovu vládu z rastúceho tlaku na akademické slobody, nezávislé médiá a občiansku spoločnosť po neúspešnom pokuse o prevrat v roku 2016.
Zdroj: SITA.sk - Erdogan nariadil zatvorenie liberálnej univerzity v Istanbule © SITA Všetky práva vyhradené.
