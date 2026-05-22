Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Erdogan nariadil zatvorenie liberálnej univerzity v Istanbule


Tagy: Turecká vláda Turecky prezident Univerzita Zatvorenie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zrušil licenciu súkromnej univerzite Bilgi, ktorá patrí medzi najznámejšie liberálne orientované školy v krajine.



Zdieľať
turkey_diplomacy_34671 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zrušil licenciu súkromnej univerzite Bilgi, ktorá patrí medzi najznámejšie liberálne orientované školy v krajine.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok nariadil zatvorenie nezávislej Istanbulskej univerzity Bilgi priamo počas prebiehajúceho akademického roka. Vyplýva to z oficiálneho dekrétu zverejneného v štátnom vestníku.


Erdoganov výnos odobral škole prevádzkovú licenciu. Ako dôvod uvádza zákon umožňujúci zatvorenie súkromnej inštitúcie v prípade, že „očakávaná úroveň vzdelávania a výučby je nedostatočná“.



Školu riadil úradník


Univerzita Bilgi má viac než 20-tisíc študentov z Turecka aj zo zahraničia a viacerí jej výskumníci patria medzi rešpektovaných odborníkov vo svojich odboroch.


Školu od minulého roka riadil správca dosadený súdom po tom, čo sa jej turecká materská spoločnosť dostala do vyšetrovania pre podozrenia z prania špinavých peňazí a daňových podvodov.



Erdogan pritvrdzuje


Istanbulská univerzita Bilgi bola založená v roku 1996 a je známa svojou liberálnou orientáciou. Univerzita sa zapájala do výmenného programu Erasmus Európskej únie (EÚ) a každoročne prijímala veľký počet európskych a zahraničných študentov.


Kritici tureckého prezidenta dlhodobo obviňujú Erdoganovu vládu z rastúceho tlaku na akademické slobody, nezávislé médiá a občiansku spoločnosť po neúspešnom pokuse o prevrat v roku 2016.




Zdroj: SITA.sk - Erdogan nariadil zatvorenie liberálnej univerzity v Istanbule © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Turecká vláda Turecky prezident Univerzita Zatvorenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Minister práce Erik Tomáš udelil 36 laureátom ocenenie za ich prínos v sociálnej oblasti
<< predchádzajúci článok
Europoslanci za Progresívne Slovensko odmietli obed u prezidenta, nechcú sedieť za jedným stolom s extrémistami

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 