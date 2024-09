Europoslanci žiadajú, aby krajiny EÚ zrušili súčasné obmedzenia, ktoré Ukrajine bránia v používaní západných zbraňových systémov

Právo na sebaobranu

19.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu v uznesení žiadajú, aby krajiny Európskej únie zrušili súčasné obmedzenia, ktoré Ukrajine bránia v používaní západných zbraňových systémov proti legitímnym vojenským cieľom v Rusku. Referuje o tom web europarlamentu.Zákonodarcovia podotkli, že „bez zrušenia súčasných obmedzení nemôže Ukrajina plne uplatniť svoje právo na sebaobranu a zostáva vystavená útokom na svoje obyvateľstvo a infraštruktúru".Parlament zdôrazňuje, že nedostatočné dodávky munície a obmedzenia na ich používanie môžu eliminovať vplyv doterajšieho úsilia, a vyjadruje poľutovanie nad klesajúcim objemom bilaterálnej vojenskej pomoci Ukrajine zo strany krajín EÚ.Poslanci opätovne vyzývajú členské štáty, aby splnili svoj záväzok z marca 2023 dodať Ukrajine milión nábojov a urýchliť dodávky zbraní, systémov protivzdušnej obrany a munície vrátane rakiet TAURUS . Opakujú tiež svoj postoj, že všetky krajiny EÚ a spojenci NATO by sa mali kolektívne a individuálne zaviazať k ročnej vojenskej podpore pre Ukrajinu vo výške minimálne 0,25 % svojho HDP.Europoslanci tiež vyzývajú na zachovanie súčasných a uvalenie ďalších sankcií Rady voči Rusku, Bielorusku a krajinám mimo EÚ a subjektom, ktoré Rusku poskytujú vojenské technológie a technológie dvojakého použitia.Poslanci odsudzujú nedávny presun balistických rakiet z Iránu do Ruska a vyzývajú na sprísnenie sankcií voči Teheránu a Severnej Kórey za ich účasť na podpore vojny Ruska proti Ukrajine.Chcú tiež, aby na zoznam sankcií EÚ pribudlo viac čínskych jednotlivcov a subjektov, ako aj prísnejšie opatrenia na systematické riešenie problému obchádzania sankcií spoločnosťami so sídlom v EÚ, tretími stranami a krajinami mimo EÚ.Europoslanci tiež vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby aktívne pracovali na dosiahnutí čo najširšej medzinárodnej podpory pre Ukrajinu a na nájdení mierového riešenia.Zároveň však tvrdia, že akékoľvek mierové riešenie musí byť založené na plnom rešpektovaní nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny.Za základné aspekty akéhokoľvek riešenia taktiež považujú vyvodenie zodpovednosti za ruské vojnové zločiny a reparácie a iné platby zo strany Moskvy. Poslanci preto chcú, aby EÚ a podobne zmýšľajúci partneri vytvorili účinný právny režim pre konfiškáciu ruského štátneho majetku, ktorý EÚ zmrazila v rámci úsilia o odškodnenie Ukrajiny za obrovské škody, ktoré utrpela.Celkovo 400 miliónov eur z prvej tranže príjmov zo zmrazených ruských aktív, ktoré Európska únia vyčlenila na zbrane pre Ukrajinu, bolo použitých na financovanie ukrajinských obranných podnikov. Takto financovaným produktom sú ukrajinské húfnice Bohdana. Uviedla to v rozhovore so spravodajským webom Ukrajinská pravda veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová „Vyrábate v rovnakej kvalite, za menej peňazí, rýchlejšie, znižujete náklady na dopravu a logistiku a platíte dane Ukrajine, takže pomáhate ekonomike," vyjadrila sa veľvyslankyňa.„Som na to obzvlášť hrdá, pretože som bola jedným z veľmi silných zástancov tohto systému. A som veľmi rada, že sa to teraz skutočne deje," dodala Mathernová.